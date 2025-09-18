banner
Ракета на жидком уране может сократить путешествие к Марсу вдвое

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ракета на рідкому урані може скоротити подорож до Марсу вдвічі

Американские инженеры из Университета штата Огайо и Университета Алабамы в Хантсвилле работают над прототипом ракеты на жидком уране, которая могла бы вдвое сократить путешествие к Марсу.

Их прототип, получивший название центробежной ядерной тепловой ракеты, предусматривает вращение цилиндров с жидким ураном со скоростью в тысячи оборотов в минуту. Это вращение удерживает уран на месте, в то время как водород проходит сквозь него, нагреваясь, пока не будет вырываться из сопла с невероятной скоростью. 

«Например, можно было бы осуществить безопасный односторонний полет на Марс за шесть месяцев, а не за год», — предполагает ученый из Университета Огайо, который возглавляет разработку, Спенсер Кристиан. 

Сейчас традиционные космические ракеты близки к пределу собственных возможностей. В лучшем случае они достигают удельного импульса около 450 секунд, служащего показателем эффективности тяги. Этого достаточно для запуска спутников и миссий на Луну, однако более длительные путешествия к Марсу или Плутону обещают быть изнурительным и непредсказуемыми.

Ракета на рідкому урані може скоротити подорож до Марсу вдвічі
Прототип испытательного стенда CNTR/Ohio University

Ядерная тепловая установка взамен обещает вдвое большую эффективность за счет использования реакторов для нагрева топлива. Американские разработчики отмечают, что предложенная ими установка способна обеспечить удельный импульс около 1,5-1,8 тыс. секунд. Это может сократить полет к Марсу и обратно с почти двух лет до 420 дней.

«Чем дольше вы находитесь в космосе, тем выше ваша подверженность всевозможным рискам для здоровья. Поэтому, если мы сможем сделать этот период короче, это будет очень полезно», — подчеркивает ученый из кафедры машиностроения и аэрокосмической техники Университета штата Огайо Дин Ван. 

Среди имеющихся технических проблем, которые необходимо будет решить для внедрения инновационной технологии:

  • Разработка пористых стенок цилиндра, которые будут пропускать водород и предотвращать утечку урана;
  • Предотвращение насыщения выхлопных газов парами урана, что может снизить эффективность;
  • Управление всем процессом во время запуска и выключения, когда нестабильность наиболее вероятна.

В одном из экспериментов под названием BLENDER II, имитатор жидкого металла вращается со скоростью в несколько тыс. оборотов в минуту в рамках изучения поведения пузырьков газа в экстремальных условиях. Другие исследователи занимаются изучением диэлектрофореза, используя электрические поля для вытягивания случайных атомов урана из потока водорода перед запуском в космос. 

«Для создания жизнеспособного двигателя требуется один или несколько методов снижения потерь топлива. В настоящее время оптимальный срок службы двигателя составляет около 10 часов полного времени работы — это значительно меньше, чем требуется для межпланетных перелетов», — подчеркивают американские исследователи. 

В случае эффективности предложенной системы время космических полетов можно будет сократить как минимум вдвое, а это означает уменьшение вредного воздействия микрогравитации и других агрессивных условий на астронавтов. Однако преодоление технологических препятствий, вероятно займет еще не один год, поэтому не стоит рассчитывать на появление более скоростных и мощных ракет в течение ближайшего десятилетия.

Результаты исследования представлены в журнале Acta Astronautica

Источник: ZME Science

