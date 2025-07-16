Range Rover готовит первый электровнедорожник — Bentley-комфорт, 542 л.с. и 118 кВт-ч

Range Rover готовится к выпуску своего первого электрического внедорожника. Предварительный обзор прототипа от издания Autocar дает первое представление о том, чего ожидать от будущей новинки. Несмотря на новую силовую установку, авто сохраняет знакомый дизайн, комфорт и репутацию вездехода. Однако есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

С момента запуска своего первого автомобиля 55 лет назад бренд Range Rover стал культовым символом внедорожных возможностей, элегантного дизайна и роскошных интерьеров. Все это унаследует электромобиль и одновременно получит «усовершенствования».

Электрический внедорожник Range Rover создан на платформе MLA и оснащен новым собственным силовым агрегатом JLR. Двухмоторная установка обеспечивает совокупную мощность 542 л.с. и крутящий момент в 850 Нм. Энергию для двигателей сохраняет батарея емкостью 118 кВт-ч, которая должна обеспечить до 480 км реального пробега. Во время теста прототипа журналист Autocar использовал примерно половину заряда аккумулятора, и после этого остаток запаса хода составил еще около 260 км.

Хотя в лабораторных условиях показатели выглядят обнадеживающе, в реальном мире они скорее всего будут отличаться в меньшую сторону. Инженеры JLR признают, что из-за не самой лучшей аэродинамики кузова дальность хода на трассе может быть ниже. Но 800-вольтовая электроархитектура позволяет заряжать аккумулятор очень быстро. Пока без подробностей.

Салон почти не отличается от текущего внедорожника Range Rover. Здесь есть знакомые цифровые панели и физические кнопки. Разве что, по мнению обозревателя, блок управления климатом мог бы быть больше — в соответствии со статусом электрической флагманской модели. В то же время новая система терморегулирования JLR (ThermAssist) примерно на 40% эффективнее, чем система Jaguar I-Pace — первого полностью электрического автомобиля компании.

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Тестовые заезды электрической версии Range Rover были ограничены скоростью 32 км/ч. Поэтому пока неизвестно, как авто будет вести себя в реальных условиях эксплуатации на дороге и вне ее. Однако даже во время такого ограниченного заезда у руководителя испытательного отдела Autocar Мэтта Сандерса сложилось впечатление, что «Range Rover Electric может легко самостоятельно подниматься, спускаться, обходить все и вселять невероятную уверенность в своих возможностях» при движении по лесным зарослям.

Первый электрический Range Rover будет предлагаться со стандартной и длинной колесной базой. Последняя обещает пространство во втором ряду, которое по уровню комфорта может сравниться с Bentley или Rolls-Royce. Максимальный вес прицепа, который сможет буксировать электромобиль, составляет около 2,5 тонн. Хотя это меньше, чем 3,5-тонная буксировочная способность текущего Range Rover, она всё ещё на уровне с другими роскошными внедорожниками, такими как Mercedes G-Class.

Электрический внедорожник Range Rover ожидается на рынке уже в этом году. Его цена пока не разглашается, но в JLR намекают на уровень текущей версии V8 Autobiography, которая стоит около $200 тыс. Несмотря на отсутствие финальных характеристик и официального старта продаж, спрос уже немалый. Более 61 тыс. человек добавились в список ожидания.

Источник: electrek