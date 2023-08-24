Новости Кино 24.08.2023 в 19:17

«Утреннее шоу» снова в эфире — полноценный трейлер третьего сезона сериала Apple TV+ с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

За коротким тизером Apple опубликовала полноценный трейлер продолжения «Утреннего шоу» / The Morning Show — третий сезон рейтингового и высокобюджетного сериала из стартовой Apple TV+ о непростой закулисной жизни на телевидении с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях.

Этот сериал — визитка онлайн-кинотеатра Apple TV+, как завершившийся в мае «Тед Лассо». Собственно, «Утреннее шоу» второе по популярности шоу Apple TV+ после «Теда Лассо».

История Алекс (Энистон) и Брэдли (Уизерспун) — звездных ведущих программы «Утреннее шоу» на вымышленном телеканале UBA — продолжится сразу после второго сезона, который выходил в 2021 году. Напомним, там происходили в 2020 году после большого сексуального скандала на телевидении на фоне пандемии коронавируса Covid-19, касаясь женского движения MeToo против притязаний и сексизма. Новый сезон расскажет о скоординированной кибератаке на телеканал, которую называют «ядерной», и масштабной утечке персональных данных вместе со «скелетами из шкафа», что ставит под удар многих сотрудников и руководство телеканала.

Кроме главных героинь Энистон и Уизерспун в третьем сезоне вернутся другие знакомые из предыдущих сезонов персонажи, включая CEO UBA Кори Эллисона (Билли Крудап), а также временно подменявшей Алекс во втором сезоне ведущей Лоры Питерсон (Джулианна Маргулис). А из новых актеров, присоединившихся к касте — Джон Гэмм (Дон Дрейпер в сериале «Безумцы»), Тиг Нотаро (Джетт Рино в сериале «Звездный путь: Дискавери») и Стивен Фрай («Уайльд»). Джону Гэмму досталась роль потенциального антагониста и корпоративного титана Пола Маркса, нацелившегося на UBA, а Тиг Нотаро сыграет его помощницу Аманду Робинсон, в то время как Стивен Фрай примерит образ Леонарда Кромвеля — безжалостного члена правления сети телевещания, готового на все. .

«Утреннее шоу» – один из самых дорогих современных сериалов. Производство двух сезонов обошлось более $300 млн, то есть $15 млн за эпизод, а гонорар Энистон и Уизерспун за один эпизод — $2 млн каждой. В то же время Apple уже продлила «Утреннее шоу» на четвертый сезон, причем у шоу сменится шоуранер: Керри Эрин заменит Шарлотта Стаудт («Родина», «Карточный домик»).

В третьем сезоне «Утреннего шоу», как и в двух предыдущих, 10 эпизодов. 13 сентября на Apple TV+ выйдут сразу два эпизода, а остальные будут выпускать по одному еженедельно до 8 ноября.

Трейлер «Утреннее шоу» в оригинале (на английском)

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