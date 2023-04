Раритетный автомат из CS:GO с редкими стикерами продали за $0,4 млн

Крупный трейдер скинами CS:GO утверждает, что ему удалось продать оружие по рекордной цене – более $400 000. Эта информация появилась на фоне роста цен всевозможных предметов CS:GO после новостей о том, что они будут полностью совместимы с недавно анонсированной Counter-Strike 2.

Датский трейдер zipeL, один из управляющих площадкой рынка CS:GO SkinBid, ранее на этой неделе поделился новостью о сделке на сумму более $0,5 млн. Хотя эта сделка также включала раритетный нож Karambit № 387 P1, основным ее предметом был «AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo)». Трейдер и соучредитель SkinBids Luksusbums заявил в прошлом году, что он «примет предложения на сумму более $400 тыс.» за это оружие.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums

— #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

— Karambit #387 P1 in well-worn

The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq

— zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023