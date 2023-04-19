Раритетный автомат из CS:GO с редкими стикерами продали за $0,4 млн

Крупный трейдер скинами CS:GO утверждает, что ему удалось продать оружие по рекордной цене – более $400 000. Эта информация появилась на фоне роста цен всевозможных предметов CS:GO после новостей о том, что они будут полностью совместимы с недавно анонсированной Counter-Strike 2.

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Датский трейдер zipeL, один из управляющих площадкой рынка CS:GO SkinBid, ранее на этой неделе поделился новостью о сделке на сумму более $0,5 млн. Хотя эта сделка также включала раритетный нож Karambit № 387 P1, основным ее предметом был «AK-47 661 ST MW с 4x Titan (Holo)». Трейдер и соучредитель SkinBids Luksusbums заявил в прошлом году, что он «примет предложения на сумму более $400 тыс.» за это оружие.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums — #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

— Karambit #387 P1 in well-worn The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023

Согласно блогу CS.money, «есть только 121 такой скин, о котором известно сообществу CS: GO». Это делает оружие «самым редким» образцом Hardened AK-47 в игре. Этот конкретный 661 AK-47 стал еще более редким из-за его почти первозданного состояния «StatTrak Minimal Wear».

Стоимость этого образца оружия также увеличилась за счет наличия четырех стикеров Titan Holo, которые были частью ограниченного выпуска, связанного со спонсируемым Valve киберспортивным турниром ESL Katowice 2014. Относительно небольшая база игроков в игре в то время означает, что эти стикеры сегодня в дефиците – по состоянию на прошлый год было доступно только 38 стикеров Titan Holo. Это объясняет, почему сами по себе стикеры могут продаваться более чем за $60 тыс.

Шестизначные цены на оружие CS:GO не являются чем-то необычным. Почти идентичный АК-47 был продан за $150 тыс. еще в 2021 году, а еще один АК-47 был частью рекордной сделки того же года на $775 тыс., вместе с другим дорогим оружием.

Старые скины, которые больше не доступны для получения другим путем, растут в цене и потому, что Counter-Strike 2 должен сделать их видимыми на полностью смоделированных руках и ногах игроков, использующих их – не только для взгляда других игроков, как было ранее.

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Источник: Ars Technica