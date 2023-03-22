Valve анонсировала Counter-Strike 2 на Source 2 — бета-тест стартует уже сегодня, релиз запланирован на лето 2023 года

Недавние слухи полностью подтвердились – после длительного затишья Valve анонсировала игру Counter-Strike 2. Причём проект находится на финальном этапе разработки, и компания уже запускает ограниченный бета-тест игры.

Разработчики Counter-Strike 2 обещают «крупнейший технический скачок в истории серии» благодаря игровому движку Source 2. Игроки смогут оценить улучшенную графику и оптимизированную серверную часть, что совокупно должно позитивно сказаться на игровом процессе.

В Counter-Strike 2 доработали эффекты дыма. Отмечается, что для дымовых гранат теперь используются динамические объёмные частицы, которые взаимодействуют с окружением и реагируют на свет, выстрелы и взрывы. Например, пули и гранаты могут разгонять дым, дым будет проникать в открытые окна и двери, а частицы дыма работают с единой системой освещения для создания более естественных эффектов.

Кроме того, новая архитектура позволяет серверу Counter-Strike 2 мгновенно узнавать об изменениях на поле боя. Теперь шаги, выстрелы и броски гранат более оперативно обрабатываются благодаря новой подтиковой структуре.

«В результате и движения, и стрельба стали более отзывчивыми, а гранаты всегда летят по одинаковой траектории», — заявляют разработчики.

Наконец, разработчики переработали или воссоздали с нуля различные карты. Благодаря использованию нового освещения Source 2 создаются более реалистичные текстуры, свет и отражение. Также отмечаются улучшенные визуальные эффекты, улучшенный интерфейс и доработанный звук.

С сегодняшнего дня начинается ограниченный тест Counter-Strike 2, призванный выявить основные проблемы и ошибки. Полноценный релиз запланирован на лето 2023 года. В ближайшие месяцы разработчики намерены поделиться дополнительными сведениями о проекте.