Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном на официальных изображениях со всех сторон, подтверждены цена и сроки выхода для всех новинок компании





Ровно через две недели Samsung проведет в Сан-Франциско мероприятие Galaxy Unpacked 2020, где ожидается анонс нескольких новинок — кроме линейки Galaxy S20, нам должны показать раскладушку Galaxy Z Flip с гибким экраном и новые наушники Galaxy Buds+. Тем временем поток соответствующих утечек только усиливается. Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, отличившийся огромным числом утечек о готовящихся новинках Samsung Galaxy S20, опубликовал новую порцию подробностей.

Перепечатывать еще раз все, что известно на данный момент о смартфонах Galaxy S20, сгибаемом Galaxy Z Flip и новой модели наушников Galaxy Buds, особого смысла нет, учитывая, что все данные можно найти по соответствующим тегам у нас на сайте (1, 2 и 3), поэтому остановимся на свежих деталях.

Galaxy S20

Итак, о ценах на смартфоны линейки Galaxy S20 мы уже писали. Теперь Макс Вайнбах подтверждает, что в США топовая модель Galaxy S20 Ultra будет стартовать от $1300. Также он подтверждает, что смартфоны Samsung Galaxy S20 задержатся относительно предшественников. По крайней мере, в США Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, S20 Ultra поступят в продажу в первую пятницу марта, то есть 6 марта. То есть, спустя примерно три недели после анонса, тогда как предзаказы начнут приминать в день анонса 11 февраля. На смартфоны будут сразу установлены фабричные защитные пленки, как в прошлом году на Galaxy S10 и Note10.

Также Galaxy S20 сохранят степень защиты IP68, причем производитель заявит стойкость при погружении на глубину до 5 метров. Для прошлогодних Galaxy S10 заявлена возможность переносить нахождение в пресной воде на глубине до 1,5 метров в течение до 30 минут.

Galaxy Z Flip

До сих пор было множество противоречивых утечек о цене раскладушки Galaxy Z Flip с гибким экраном. Редактор XDA Developers заявляет, что цена Galaxy Z Flip составит $1400. То есть, на $100 меньше, чем у нового Motorola Razr, которому, как мы сегодня узнали, грозит дефицит. И это только на руку Samsung. В продажу Galaxy Z Flip должен поступить уже 14 февраля. То есть, анонс будет не предварительный, как предполагалось изначально, а полноценный. Это согласуется с недавними слухами о выпуске преемника Galaxy Fold позже в этом году. Также говорится, что в США продавать Galaxy Z Flip будет эксклюзивно оператор AT&T.

Буквально только что в сети появились официальные изображения Galaxy Z Flip, которые подтверждают дизайн перспективного телефона-раскладушки с гибким экраном корейского производителя.

Galaxy Buds+

Наконец, Вайнбах подтвердил, что автономность новых Galaxy Buds+ вырастет вдвое и прояснил насчет шумоподавления. Настоящего активного шумоподавления новая модель не получит, но порадует улучшенной адаптивной шумоизоляцией. Стоить новые Galaxy Buds+ будут $150. Кроме того, в некоторых странах Samsung будет раздавать Galaxy Buds+ бесплатно тем, кто оформит предзаказ на Galaxy S20+ и S20 Ultra.

Мероприятие Galaxy Unpacked 2020 стартует 11 февраля текущего года в 21:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн на официальном сайте и канале Samsung в YouTube

Источник: Neowin и winfuture