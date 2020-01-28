Motorola Razr с гибким экраном грозит дефицит. Первая партия устройств распродана в США за сутки, а срок поставки увеличился на 12 дней





26 января бренд Motorola открыл прием предварительных заказов легендарной раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Пока что заказать раскладушку можно только в США — эксклюзивно у оператора Verizon и за немалые $1500. Фактические продажи в США стартуют начнутся 6 февраля. Но уже на следующий день у желающих заказать устройство датой доставки было указано не 6 февраля, а 18 февраля. Иными словами, продажи закончились, не успев толком начаться — запасы первой партии исчерпаны. И это забавно.

Если помните, Motorola задержала начало продаж в США на месяц как раз по причине слишком высокого спроса. Таком было официальное объяснение. На прошлой неделе Motorola сообщила о готовности начать продажи, назвав новую дату (упомянутое выше 6 февраля). Теперь получается, что Motorola на самом подготовилась не достаточно хорошо, так как спрос оказался выше.

Таким образом выходит, либо Motorola снова неправильно оценила спрос, что странно, учитывая, какой ажиотаж вызвал анонс возрожденного Motorola Razr и уже один перенос начала продаж. Или же истинная причина в другом, например, в недостаточно высоком проценте выхода годных гибких панелей из-за чего производитель технически не может изготовить достаточно большое число телефонов. Буквально вчера, производитель предупреждал, что неровности и видимые складки в месте сгиба смартфона за $1500 — это нормально. Как бы там ни было, очевидно одно: первое время раскладушка Motorola Razr будет в дефиците даже в США. Кроме того, как обычно в таких случаях повышенного спроса, активизируются перекупщики, что только все усугубит. И сколько времени уйдет на решение проблемы и запуск продаж в той же Европе – пока можно только гадать.

Источник: The Verge