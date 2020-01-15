Новые полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ обойдутся без активного шумоподавления, но порадуют автономностью





Вместе с новыми флагманскими смартфонами Galaxy S20 и раскладушкой с гибким экраном Galaxy Z Flip на грядущей презентации 11 февраля компания Samsung, как ожидается, представит новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ на смену нынешним Galaxy Buds. Для тех, кто ждет гаджет, есть плохая и хорошая новости.

В новых Galaxy Buds+ должны не только ощутимо подтянуть качество звучания, но и увеличить автономность. В частности, емкость аккумуляторов в новой модели увеличится с нынешних 58 до 85 мА·ч, что якобы выльется в 12 часов автономной работы. Насчет заявленного времени есть большие сомнения, но совершенно очевидно, что автономность новой модели будет заметно лучше старой, которой хватает примерно на 5 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Это хорошая новость.

Изначально считалось, что наушники Galaxy Buds+ получат систему активного шумоподавления, как у Apple AirPods Pro. Но затем появились сведения, что Galaxy Buds+ все же обойдутся без активного шумоподавления. И вот сейчас появилось еще одно подтверждение, что активного шумоподавления в Galaxy Buds+ можно не ждать. Да, это плохая новость.

Новые Galaxy Buds+ сохранят дизайн предшественников, но должны получить новые цвета. Также Galaxy Buds+ порадуют более высоким качеством записи звука благодаря четырем микрофонам вместо двух.

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