Раскрыты характеристики и цены смартфонов Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact

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Во время проведения грядущей выставки Mobile World Congress (MWC) 2018 ожидается презентация смартфонов Sony Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact. Но ещё до официального открытия мероприятия в интернете опубликованы технические характеристики и цены этих моделей.

По данным осведомлённых источников, смартфон Sony Xperia XZ2 содержит 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Предполагается, что разрешение изображения матрицы – Full HD+ (2160×1080 точек). Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве операционной системы используется версия Android 8.0 Oreo. Цена Sony Xperia XZ2 составит €799.

Версия Sony Xperia XZ2 Compact представляет собой уменьшенную и более доступную модификацию. В данном случае применяется 5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+. Устройство использует тот же процессор Snapdragon 845 и ОЗУ объёмом 4 ГБ. Но цена этой модели составит €599. Продажи указанных смартфонов начнутся с 6 марта.

Предыдущие утечки также свидетельствовали, что Sony также покажет смартфон Xperia XZ2 Pro с 4K OLED дисплеем и ценой около $945.

Источник: gizmochina