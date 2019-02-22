Характеристики, цены и сроки выхода новых смартфонов Sony Xperia 1, Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 утекли в сеть накануне анонса
Как ожидается, во время проведения грядущей выставки Mobile World Congress 2019 компания Sony представит новую линейку смартфонов. Но благодаря утечке мы уже сейчас можем ознакомиться с изображениями подробными техническими характеристиками новинок.
Отмечается, что на выставке MWC компания Sony продемонстрирует 4 новые модели: Xperia L3 начального уровня, Xperia 10 и 10 Plus среднего уровня, флагман Xperia 1. Судя по изображениям, не следует ожидать больших перемен в плане дизайна смартфонов Xperia. Устройства оснащены закруглёнными металлическим боковыми гранями. В отличие от большинства современных моделей конкурентов, аппараты от Sony имеют достаточно широкие по нынешним меркам боковые рамки. Сканеры отпечатков пальцев расположены на правой боковой грани. При этом в некоторых версиях встречается чрезвычайно вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9. В Sony используют для таких экранов обозначение Cinema-wide. Лишь в самой доступной модели применяется экран с соотношением сторон 18:9. Рассмотрим характеристики каждой из моделей.
Sony Xperia 1
- 6,5-дюймовая OLED панель 4K HDR, соотношение сторон 21:9
- SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, накопитель 128 ГБ с поддержкой карт памяти до 512 ГБ
- Три 12-мегапиксельных сенсора тыльной камеры (широкоугольный, сверхширокоугольный, телефото с Оптической системой стабилизации изображения). Предустановленное приложение Cinema Pro записывает 4K HDR видео с соотношением 21:9
- Батарея 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки через USB Type-C
- ОС Android Pie
- Продажи с июня по цене $1099
Sony Xperia 10
- 6-дюймовый Full HD+ дисплей, соотношение сторон 21:9
- SoC Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ, хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти
- Двойная основная камера: 13 и 8 Мп, фронтальная 8-мегапиксельная камера
- Батарея 2870 мАч
- ОС Android Pie
- Продажи с апреля по цене $399
Sony Xperia 10 Plus
- 6,5-дюймовый Full HD+ дисплей, соотношение сторон 21:9
- SoC Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ ОЗУ, хранилище 64 ГБ с поддержкой карт памяти
- Двойная основная камера: 12 и 8 Мп с оптическим увеличением, фронтальная 8-мегапиксельная камера
- Батарея 3000 мАч
- ОС Android Pie
- Продажи с апреля по цене $499
The Sony Xperia L3
- 5,7-дюймовый HD дисплей, соотношение сторон 18:9
- SoC MediaTek MTK 6762, 3 ГБ ОЗУ
- Двойная основная камера: 13 и 2 Мп, фронтальная 8-мегапиксельная камера
- Батарея 3300 мАч
- ОС Android Oreo
- Продажи с апреля по цене $199
Источник: The Verge