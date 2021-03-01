Раскрыты полные характеристики и цены смартфона Samsung Galaxy A52, он выйдет в версиях с поддержкой связи 4G и 5G

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В сети продолжают появляться всё новые сведения о грядущем смартфоне Samsung Galaxy A52. Ранее уже выяснилось, что это устройство поступит на рынок в двух модификациях – с поддержкой связи 4G и 5G.

5G-версия Samsung Galaxy A52 получит процессор Snapdragon 750G и дисплей с частотой обновления 120 Гц. В то же время модификация с поддержкой только связи 4G будет довольствоваться дисплеем с максимальной частотой обновления 90 Гц и чипсетом Snapdragon 730G. Для обеих моделей максимальная яркость изображения дисплеев составляет 800 кд/м2, а диагональ экрана – 6,5 дюйма при разрешении FHD+. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Теперь же появились подробные сведения о камере смартфона Samsung Galaxy A52. В обоих вариантам будет применяться одинаковая конфигурация камер на безе четырёх модулей. Главный широкоугольный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора с пикселями размерами 0,8 мк. Этот модуль дополнен оптической системой стабилизации изображения. В устройстве также доступен сверхширокоугольный модуль с 12-мегапикслельным сенсором (размеры пикселей 1,12 мк) и объективом с углом обзора 123 градуса. Наконец, в камере предлагаются два 5-мегапиксельных модуля: один для макро съёмки, второй – для анализа глубины снимаемой сцены. Фронтальная камера расположилась в отверстии дисплея, она оснащена 32-мегапиксельным сенсором.

Среди прочих характеристик смартфона Samsung Galaxy A52 упоминаются батарея ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, наличие до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флэш-памяти. В качестве операционной системы используется версия Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Как ожидается, смартфон Samsung Galaxy A52 поступит в продажу в странах Европы уже в этом месяце по цене от €349 и €429 за модификации с поддержкой связи 4G и 5G, соответственно.

Источник: gsmarena