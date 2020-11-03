Новости
Разборка контроллера DualSense показала, как работает механизм адаптивных триггеров

Разборка контроллера DualSense показала, как работает механизм адаптивных триггеров

Разборка контроллера DualSense показала, как работает механизм адаптивных триггеров


Вместе с игровой консолью PlayStation 5 компания Sony выпустила и новый контроллер DualSense. Его отличительными особенностями являются тактильная обратная связь и адаптивные триггеры. Благодаря адаптивным триггерам, например, пользователь может чувствовать напряжение, когда в игре приходится натягивать тетиву лука.

Кому-то уже посчастливилось получить в своё распоряжение игровую консоль PlayStation 5 ещё до официального старта продаж. И такие счастливчики делятся своими впечатлениями и отзывами о новинке, в том числе и об игровом контроллере. На платформе YouTube появилось видео, в котором запечатлён процесс разборки DualSense. В том числе видна работа механизма адаптивных триггеров.

В устройстве используется специальный мотор-редуктор. Когда мотор обесточен, триггеры кажутся обычными. Но когда на мотор подаётся ток, он приводит во вращение вал, который через зубчатую передачу создаёт напряжение и сопротивление для триггеров.

Сейчас в полной мере прочувствовать работу адаптивных триггеров можно в игре Astro’s Playroom, например, при использовании верёвки в процессе перемещения по уровням. В дальнейшем адаптивные триггеры будут задействованы и в других играх: NBA 2K21 (увеличение сопротивления по мере истощения игрока), Deathloop (для различных ощущений от разного оружия, а также для блокирования триггеров, когда оружие заклинило).

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить