Разборка контроллера DualSense показала, как работает механизм адаптивных триггеров

Вместе с игровой консолью PlayStation 5 компания Sony выпустила и новый контроллер DualSense. Его отличительными особенностями являются тактильная обратная связь и адаптивные триггеры. Благодаря адаптивным триггерам, например, пользователь может чувствовать напряжение, когда в игре приходится натягивать тетиву лука.

Кому-то уже посчастливилось получить в своё распоряжение игровую консоль PlayStation 5 ещё до официального старта продаж. И такие счастливчики делятся своими впечатлениями и отзывами о новинке, в том числе и об игровом контроллере. На платформе YouTube появилось видео, в котором запечатлён процесс разборки DualSense. В том числе видна работа механизма адаптивных триггеров.

В устройстве используется специальный мотор-редуктор. Когда мотор обесточен, триггеры кажутся обычными. Но когда на мотор подаётся ток, он приводит во вращение вал, который через зубчатую передачу создаёт напряжение и сопротивление для триггеров.

I still can’t get over how good the PS5 controller is. It’s truly mind blowing 🤯 this is better than iPhone haptics or switch haptics. The adaptive triggers are crazy. If developers customize their games for this, it’s gonna be a whole new level of immersion pic.twitter.com/kJJQRpqGoE

