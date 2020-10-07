Razer Card — теперь платежная карта есть и у Razer (само собой, с подсветкой)





Компания Razer, известная в первую очередь своими игровыми компьютерами и периферийными устройствами, освоила очередную нишу — банковскую. Не желая отставать от Apple, Samsung, Huawei и Google, Razer, заручившись поддержкой Visa, выпустила собственную платежную prepaid-карту. Называется она незамысловато — Razer Card.

Prepaid-карта Razer — и тут никаких сюрпризов — завязана на фирменном платежном сервисе Razer Pay. Она доступна как в виртуальном варианте, так и в пластике с чипом NFC для бесконтактных платежей.

Карта окрашена в черный цвет. И Razer не была бы собой, если бы не украсила ее фирменным логотипом и подсветкой. И это первая платежная карта со встроенной подсветкой. Правда, подсветка здесь не полноцветная, а одноцветная, зеленая. Логотип Razer загорается зеленым при каждой бесконтактной оплате — для питания встроенного светодиода хватает небольшого электрического заряда при контакте с платежным терминалом. Работает вот так:

Важно оговорить, что светодиодная подсветка является прерогативой версии Premium (и опять-таки, не была бы это Razer), тогда как базовая карта довольствуется окрашенными в зеленый цвет гранями.

Как и другие платежные продукты, Razer Card можно использовать для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет. Среди главных преимуществ Razer Card — программа кэшбэка и игровые бонусы. Говоря конкретнее, держатели карты Razer могут рассчитывать на кэшбэк в размере 1% на покупки в некоторых магазинах и на 5% — на покупки в интернет-магазине Razer. Первое время будет действовать повышенный кэшбэк 10% вместо 5%. К слову, никаких ограничений на максимальную сумму кэшбэка нет. Также Razer планирует запустить конкурс с розыгрышем компьютерной периферией на общую сумму $2 тыс.

Сейчас Razer Card доступна только в Сингапуре в рамках соответствующей программы бета-тестирования, причем количество мест ограничено — всего 1337 слотов. Пока что неизвестна даже дата запуска, не говоря уже о международном релизе продукта.

Источник: Razer