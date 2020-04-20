Google разрабатывает собственную дебетовую карту для конкуренции с Apple Card





В прошлом году Apple запустила кредитную карту Apple Card с бесплатным обслуживанием и кэшбеком в партнерстве с банком Goldman Sachs и платежной системой Mastercard Apple Wallet (заказать ее можно через Apple Wallet). Не так давно была представлена кредитная карта Huawei Card. Теперь же стало известно, что и Google решила пойти тем же путем и выпустить собственную физическую платежную карту. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на собственных информаторов.

Google Card будет тесно интегрирована с фирменным платежным сервисом Google Pay и разрабатывается для конкуренции с Apple Pay и Apple Card. Помимо виртуального варианта Google Card с отдельным приложением, для Google Card предусмотрена возможность выпуска физической карты. В отличие от кредитных Apple Card и Huawei Card, конкурирующая Google Card будет дебетовой.

Партнерами Google по проекту собственной платежной карты выступают крупнейший международный банк Citi и кредитный союз Stanford Federal Credit Union. Кроме того, на предоставленных источником TechCrunch скриншотах изображения можно увидеть имя международной платежной системы Visa.

В приложении можно будет увидеть баланс и отследить все траты (при необходимости воспользовавшись преимуществами других сервисов, включая Google Maps с обширной базой данных розничных продавцов, чтобы связаться с ранее посещенным магазином) пополнить счет или выполнить перевод денежных средств, блокировать карту или весь аккаунт. Кроме того, в надстройках можно видеть отдельные разделы безопасности и конфиденциальности.

TechCrunch выдвигает предположение, что Google может использовать данные о транзакциях для оценки эффективности рекламных кампаний и таргетинга рекламы, предварительно получив на это разрешение клиента. В будущем Google сможет существенно расширить пакет финансовых услуг, предложив различные банковские и брокерские услуги, бухгалтерский учет, страхование или кредитование.

Увы, в публикации TechCrunch нет ни слова о том, когда планируется запуск дебетовой карты Google. Более того, пока нет никакой уверенности, что Google Card (или как бы она в итоге не называлась) перейдет на следующий этап с ограниченным публичным тестированием. По крайней мере, в предоставленном представителем Google официальном комментарии нет явного подтверждения планов запуска финального продукта, приводим его ниже в переводе на русский язык.

«Мы изучаем, как мы можем сотрудничать с банками и кредитными организациями в США, чтобы предложить умные чековые счета на базе Google Pay с полезными инструментами анализа и бюджетирования, а также возможость держать деньги на безопасных счетах FDIC или NCUA. Наши ведущие партнеры сегодня — Citi и Stanford Federal Credit Union, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями в ближайшие месяцы».

Этот же комментарий Google предоставляла журналистам в ноябре прошлого года в ответ на запрос об экспериментах с чековыми счетами.

Здесь можно вспомнить, что Google уже выпускала дебетовую карту Wallet в рамках старого платежного приложения Google Wallet — проект существовал с 2013 по 2016 год. Напомним, в 2018 году Google объединила Google Wallet с Android Pay и одновременно переименовала свой платежный сервис в Google Pay (G Pay).

Источник: TechCrunch