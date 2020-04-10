Huawei Card. У Huawei теперь есть не только свой Google Play, но и аналог кредитной карты Apple Card





На днях Huawei провела презентацию своих флагманских смартфонов Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ на домашнем рынке, которые две недели назад дебютировали в Европе. Одновременно китайский гигант сообщил о запуске аналога кредитной карты Apple — Huawei Card. Таким образом, теперь Huawei имеет не только собственный онлайн-магазин приложений AppGallery — альтернатива Google Play, где в перспективе должны появиться даже приложения самой Google, но и аналог кредитной карты Apple Card, которая имеет много общего с украинским проектом monobank.

Многие детали проекта остаются неизвестными, но в целом уже сейчас понятно, что будет представлять собой Huawei Card. Самое главное кредитная карта Huawei — и тут никаких сюрпризов — завязана на фирменном платежном сервисе Huawei Pay. Это означает, что, вероятнее всего, виртуальная карта Huawei Card предложит все то же самое, что сейчас предлагает Huawei Pay. В то же время Huawei Card позволит оформить физическую платежную карту UnionPay и чипом NFC для бесконтактных платежей.

В отличие от карты Apple, альтернатива Huawei, как и обычная кредитная карта, предполагает стандартную плату за обслуживание. В то же время первый год плата за обслуживание взиматься не будет. Кроме того, для активных клиентов, совершающих определенный минимум транзакций (точных данных нет), смогут бесплатно пользоваться картой и второй год.

Само собой, карта Huawei предложит определенные бонусы, включая программы кэшбэка за покупки, доступ без ограничений в бизнес-залы и другие туристические бонусы. Но, увы, подробностей на этот счет пока нет.

Huawei особо подчеркивает, что особое внимание при разработке уделяется безопасности и конфиденциальности, что неудивительно, учитывая продолжающийся конфликт с США, которые ввели жесткие санкции против китайской компании, обвинив ее в шпионаже и сотрудничестве со спецслужбами. Именно из-за этих санкций все новые смартфоны Huawei и Honor поставляются без сервисов Google.

Надо ли говорить, что Китай является крупнейшим рынком мобильных платежей — с годовым оборотом в 27 триллионов долларов и более 8,2 миллиарда активных банковских карт. И еще в феврале Apple наконец-то получила предварительное одобрение от Народного банка Китая на запуск своей кредитной карты. Говоря точнее, разрешение получила платежная система Mastercard, которая выступит локальным шлюзом обработки платежей Apple Card. Иными словами, Huawei не могла упустить такую возможность, а конкуренция, как известно, это всегда хорошо для обычных пользователей.

Пока что неизвестна даже дата запуска Huawei Card в Китае, не говоря уже о международном релизе продукта.

Источник: Weibo и GSM Arena