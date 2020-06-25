Samsung Pay Card — новый платежный сервис южнокорейского гиганта на платформе британского стартапа Curve

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Компания Samsung анонсировала в Великобритании новый этап развития своего платежного сервиса Samsung Pay — Samsung Pay Card. Это новый виртуальный кошелек, разработанный совместно с британским финансовым стартапом Curve, развивающим одноименную платформу и приложение для объединения множества банковских карт в единый продукт, и международным платежным сервисом MasterCard.

Идейно Samsung Pay Card перекликается с вышеупомянутым Curve — он позволяет удобно управлять финансами и контролировать расходы с мобильного устройства, собирая транзакции по всем картам в одном месте. Собственно, Samsung Pay Card работает на платформе Curve, синхронизируя операции по всем банковским картам и картам лояльности. Одновременно Samsung Pay Card выступает в роли платежного инструмента. Разработчики гарантируют повышенную безопасность, так как все операции выполняются в специальной защищенной среде.

Партнерство с Curve — первое в своем роде для Samsung в Европе. Как было упомянуто выше, партнерство с Curve знаменует очередное крупное расширение возможностей фирменного платежного сервиса Samsung Pay. Буквально месяц назад Samsung объявила о запуске дебетовой карты Samsung Money в сотрудничестве с SoFi, The Bancorp Bank и Mastercard.

Новый сервис Samsung Pay Card будет запущен в Великобритании в конце этого года.

В Украине фирменный платежный сервис Samsung Pay, увы, по-прежнему недоступен.

Источник: Neowin