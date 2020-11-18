Разработчики показали игровой процесс Cyberpunk 2077 на консолях Xbox Series X и Xbox One X

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Компания CD Projekt Red опубликовала ролик, в котором демонстрируется игровой процесс Cyberpunk 2077 на консолях Xbox One X и Xbox Series X.

В целом, картинка выглядит достаточно хорошо. Уровень детализации на Xbox One X впечатляет. Хотя большинство материалов в ролике, которые демонстрируются на консоли текущего поколения, взяты из небольших и закрытых областей. Пока что остаётся вопросом, сохранится ли производительность One X во время переходов по городу.

Что касается Xbox Series X, консоль демонстрирует высокую производительность и плавность изображения при перемещении по городу на машине. Пока что нет никаких сведений о том, какие эксклюзивные функции может предложить версия Series X. Отметим, обновление Cyberpunk 2077 для консолей следующего поколения выйдет не раньше следующего года. Можно ожидать, что обновлённая версия игры предложит более высокое разрешение изображения и повышенную производительность.

Игра Cyberpunk 2077 выйдет на платформах Xbox One, PS4 и ПК 10 декабря. Также игру можно будет запускать на консолях Xbox Series X/S и PS5 благодаря обратной совместимости. Специальные обновления для консолей нового поколения появятся уже в 2021 году.

Источник: wccftech