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Разработчики показали трейлер игры Shadow Warrior 3, релиз запланирован на 2021 год

Разработчики показали трейлер игры Shadow Warrior 3, релиз запланирован на 2021 год

Разработчики показали трейлер игры Shadow Warrior 3, релиз запланирован на 2021 год


Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер (но без фактического геймплея) и рассказали, чего игрокам следует ожидать от нового проекта.

Shadow Warrior 3 представляет собой шутер от первого лица, сочетающий динамические перестрелки, сражения в ближнем бою с помощью катаны и магию. По сюжету, опальный корпоративный сёгун Ло Ванг и его бывший работодатель (злейший враг, а впоследствии помощник) Орочи Зилла берутся за сложную задачу – поймать древнего дракона, которого они случайно сами и освободили из вечного заточения. Вооружившись убойным сочетанием клинков и стволов, Ло Вангу предстоит пройти через неизведанные края, выследить тёмного зверя и вновь предотвратить конец света. Для этого ему понадобятся всего-навсего маска мёртвого бога, яйцо дракона и немножко магии. И конечно же, достаточно огневой мощи, чтобы порвать в клочья гостей из Царства Теней.

Официальный релиз игры Shadow Warrior 3 запланирован на 2021 год, о более точные сроки пока не называются. Также не разглашаются и поддерживаемые платформы. Однако страница игры в сервисе Steam намекает на поддержку ПК. Более подробные сведения о проекте планируется представить в рамках мероприятия Devolver Direct, которое начнётся 11 июля.

Источник: wccftech

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