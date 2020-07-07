Разработчики показали трейлер игры Shadow Warrior 3, релиз запланирован на 2021 год





Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер (но без фактического геймплея) и рассказали, чего игрокам следует ожидать от нового проекта.

Shadow Warrior 3 представляет собой шутер от первого лица, сочетающий динамические перестрелки, сражения в ближнем бою с помощью катаны и магию. По сюжету, опальный корпоративный сёгун Ло Ванг и его бывший работодатель (злейший враг, а впоследствии помощник) Орочи Зилла берутся за сложную задачу – поймать древнего дракона, которого они случайно сами и освободили из вечного заточения. Вооружившись убойным сочетанием клинков и стволов, Ло Вангу предстоит пройти через неизведанные края, выследить тёмного зверя и вновь предотвратить конец света. Для этого ему понадобятся всего-навсего маска мёртвого бога, яйцо дракона и немножко магии. И конечно же, достаточно огневой мощи, чтобы порвать в клочья гостей из Царства Теней.

Официальный релиз игры Shadow Warrior 3 запланирован на 2021 год, о более точные сроки пока не называются. Также не разглашаются и поддерживаемые платформы. Однако страница игры в сервисе Steam намекает на поддержку ПК. Более подробные сведения о проекте планируется представить в рамках мероприятия Devolver Direct, которое начнётся 11 июля.

Источник: wccftech