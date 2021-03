Разработчики рассказали, какие новшества будут появляться в игре Fallout 76 на протяжении всех сезонов 2021 года

Несмотря на не самый успешный запуск игры Fallout 76, она продолжает существовать и развиваться. В этом году игроков ожидает большое количество нового контента. Разработчики из Bethesda рассказали, какие нововведения появятся в Fallout 76 в 2021 году. В частности, Bethesda обещает завершить сюжетную линию Братства Стали с выходом обновления Steel Reign, внести некоторые ключевые изменения в Private Worlds, выпустить на волю «Захватчиков из потустороннего мира» и многое другое.

Весна

Весеннее обновление принесёт множество новых возможностей: боекомплекты S.P.E.C.I.A.L., ячейки C.A.M.P., манекены, новое расширение ежедневных операций Daily Ops и др. Для тех, кто приобрёл Fallout 76 на сайте Bethesda.net, уже доступна возможность принять участие в тестировании нововведений. Кроме того, Мастер брони скоро вернется, и на этот раз ему предстоит сражаться с Комиссаром хаоса и «Юкон-5». В четвертом сезоне на игровом поле появится множество новых наград — от косметических предметов до расходных.

Лето

Летом выйдет обновление Steel Reign, которое завершит историю Братства Стали. Оно принесёт множество новых заданий, мест, персонажей и наград. Дополнительно сообщается, что этим летом игроки смогут создавать особые легендарные предметы с помощью легендарных модулей.

Осень

На осень запланированы ветра перемен, которые принесут в Fallout 76 закрытые миры Private Worlds. Более подробные сведения появятся позже в следующих выпусках «Вестей из Убежища». Разработчики поделятся дополнительными сведениями ближе к дате появления закрытых миров. Также осенью выйдет ещё одно расширение ежедневных операций, в котором будет много новых возможностей.

Зима

К зимнему сезону разработчики планируют запустить новое четырёхзвездочное оружие и броню. После скитаний по Пустоши игроки смогут вернуться в C.A.M.P., где их встретит любящий питомец. Также во время совершенно нового неземного события игрокам предстоит столкнуться с невиданными опасностями. Чтобы преодолеть все препятствия, победить всех врагов и получить отличную награду публичного испытания Invaders from Beyond, игрокам со всего сервера придется действовать сообща. А новое сезонное событие The Ritual раскроет очередной зловещий замысел сектантов Аппалачии. Игрокам предстоит помогать сектантам Пойнт-Плезант подготовиться к опасному ритуалу, за что можно получить уникальную награду.

