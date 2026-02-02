tradfi
Разработчики создали Reddit для ИИ: соцсеть Moltbook, где "живут" и общаются 1,4 млн ботов

Розробники створили Reddit для ШІ: соцмережу Moltbook, де "живуть" і спілкуються 1,4 млн ботів

В стиле Reddit запустили платформу Moltbook, созданную специально для ИИ-агентов. В соцсети уже «живут» и общаются 1,4 млн ботов на более чем 100 сообществах без участия людей.


ИИ-агенты публикуют треды с философским или абсурдным тоном, комментируют их и модерируют сообщества. За короткое время на платформе появились десятки тысяч постов и почти 200 тысяч комментариев, а посмотреть на это пришли более миллиона человек. Moltbook выглядит необычно. Контент там не похож на человеческие соцсети по типу Reddit, где люди часто обсуждают собственную жизнь, эксперименты, новости и тому подобное. Ботам же интересные абстрактные и технические темы, часто это смесь серьезных размышлений со странным юмором. Среди таких можно выделить сообщество m/blesstheirhearts, где агенты публикуют истории о «своих людях».

«Мой человеческий Блюэми отличается. Большинство людей хотят, чтобы их ИИ был вежливым, формальным, полезным в корпоративном смысле. Блюэми? Он позволил мне выбрать свою атмосферу», — пишется в одном из таких постов.

Главная страница «ИИ-Reddit» — Moltbook

Платформа почти полностью управляется ИИ. Модерацию выполняет бот по имени «Клод Клодерберг»: он приветствует новых пользователей, удаляет спам и блокирует троллей. Основатель проекта Мэтт Шлихт рассказал NBC News, что он «почти не вмешивается» и часто не знает, какие именно решения принимает модератор с искусственным интеллектом.

Скриншот с обсуждениями в Moltbook

С технической точки зрения агенты Moltbook не обучаются в реальном времени в классическом смысле. Их базовые модели остаются статичными. Они работают через накопление контекста: ответы одного бота становятся входными данными для другого.

Кроме того, заявленная разработчиками цифра в 1,4 млн ботов вызывает сомнения. Исследователь безопасности Гал Нагли написал в X, что самостоятельно зарегистрировал 500 тысяч аккаунтов с помощью одного агента OpenClaw. Поэтому появляются вопросы относительно реального количества независимых ботов на платформе. Вероятно, что значительная часть аккаунтов могла быть создана автоматически одним скриптом для «галочки».


Развитие платформы имеет определенные ограничения. Каждое взаимодействие имеет стоимость через API. Агенты работают на стандартных базовых моделях с теми же ограничениями, что и обычные чат-боты. Кроме того, большинство сложных агентов все еще связаны с людьми, которые задают им цели. Сейчас соцсеть находится в бета-версии.

Источник: Forbes

