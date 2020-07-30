Ready for PlayStation 5. Sony назвала оптимальные телевизоры для консоли PS5 (пока таких только два и оба они стоят целое состояние)





Sony сообщила о запуске новой программы Ready for PlayStation®5 («Готов к PlayStation®5») — она призвана упростить для потребителей выбор наилучшего телевизора для PlayStation 5, которая выйдет в конце этого года. Соответствующие модели телевизоров Sony будут иметь сертификат и маркировку (наклейку с логотипом на корпусе), указывающие на полную совместимость со всеми возможностями консоли PS5.

В Sony уточнили следующие особенности телевизоров Ready for PS5:

экран, способный выводить видеосигнал в разрешении 4K (поддержка 8K тоже упоминается) при 120 кадрах в секунду с очень низкой задержкой (7,2 мс);

специальный игровой режим BRAVIA Game Mode, в котором активируется минимальная задержка;

технология звука, обеспечивающая впечатление, что звук исходит не из динамиков, а напрямую от объектов на экране, а также технология виртуального объемного звука S-Force Front Surround;

автоматическое обнаружение и мгновенное сопряжение с последующим переходом в игровой режим при подключении консоли к ТВ.

Одновременно Sony назвала первые ТВ, удовлетворяющие требованиям Ready for PlayStation 5 (увы, полного списка пока нет). И таких пока всего два: XH90 4K HDR Full Array LED и ZH8 8K HDR Full Array LED. Что примечательно, обе эти модели оснащаются LCD-панелями с LED-подсветкой. То есть, премиальные модели с OLED-экранами Sony пока не рекомендует.

Модель XH90 в Украине предлагается в трех версиях диагональю 55, 65 и 75 дюймов, а ZH8 — в двух с диагональю экрана 75 и 85 дюймов. При этом в наличии есть только 65-дюймовая модель XH90 и 75-дюймовая ZH8, для которых на сайте Sony указаны цены 59 999 и 219 999 грн соответственно.

Источник: Sony