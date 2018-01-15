Реагируя на недавние протесты, комитет ВРУ рассмотрит возможность корректировки изменений в правилах беспошлинного ввоза товаров

На прошлой неделе протестующие против ужесточения правил беспошлинного ввоза товаров, как известно, вышли на акции протеста и перекрыли ряд дорог на границе с Польшей. Теперь же сообщается, что депутаты могут внести изменения в изменения, чтобы немного смягчить новые правила или вовсе отменить их. Об этом в ходе согласительного совета заявила глава комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает ресурс delo.ua

«Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне относительно принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения подкорректировать», — сказала Южанина.

Коротко и понятно о том, что изменилось в правилах беспошлинного ввоза товаров мы рассказали здесь.

Источник: delo.ua