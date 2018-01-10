Протестующие против ужесточения правил беспошлинного ввоза товаров перекрыли ряд дорог на границе с Польшей

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Как известно, 1 января 2018 года вступили в силу изменения в таможенном налогообложении товаров, перемещаемых через границу Украины. Теперь без уплаты налогов можно ввозить товары в багаже стоимостью до 500 евро через наземную границу (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг раз в сутки при условии пребывания за границей не менее 24 часов и пересечения границы Украины не чаще одного раза в течение 72 часов. В случае нарушения временного интервала в 72 часа лимит беспошлинного ввоза товаров автоматически снижается до 50 евро. Похоже, противники этих изменений решили от петиций перейти к более решительным действиям.

Сегодня, 10 января, протестующие перекрыли ряд дорог в западных областях, ведущих к пунктам пропуска на границе с Польшей. В частности, протестные акции проходят в районе трех КПП во Львовской области. Об этом сообщает главное управление Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области.

Согласно сообщению, акции проходят перед пунктами пропуска Шегини – Медыка и Рава-Русская – Гребенное, а также в селе Росновка, что в 10 км перед пунктом пропуска Краковец – Корчова.

«Движение транспортных средств временно замедлено, периодически осуществляется их пропуск в обоих направлениях. Руководители таможенных постов общаются с участниками акций протеста, ведут разъяснительную работу», – говорится в сообщении.

Портал Zaxid.net со ссылкой на патрульную полицию Львовской области отмечает, что в Шегинях протестующие пообещали патрульным каждые полчаса пропускать по 10 автомобилей, чтобы избежать столкновений между участниками акции и людьми, направляющимися за границу.

Аналогичный протест проходит в районе пункта пропуска Ягодин в Волынской области. Как сообщает пресс-служба полиции региона, утром возле села Старовойтово протестующие, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу, частично ограничили движение транспорта на международной трассе Киев – Ковель – Ягодин.

«В акции участвуют 70 человек. В охране публичной безопасности задействованы более 40 полицейских. Правоохранители призывают участников акции протеста соблюдать действующее законодательство и не допускать нарушений безопасности», – говорится в сообщении.

В ГФС напомнили инициаторам акции, что блокирование автодорог является незаконным, порекомендовало воздержаться от неправомерных действий и проводить акции протеста в другой форме, не нарушая законов Украины.

Источник: liga.net