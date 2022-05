RealityOS — вероятное название ОС для AR/VR-гарнитуры Apple — заметили в заявке на регистрацию торговой марки

Уже давно ходят слухи, что компания Apple планирует выпустить собственную гарнитуру виртуальной или дополненной реальности. Теперь эти слухи получили очередное подтверждение. Так, была подана заявка на регистрацию товарного знака под названием RealityOS.

Следует отметить, что заявку на регистрацию RealityOS подала не Apple, а компания Realityo Systems LLC из Делавэра. Однако крупные корпорации и ранее прибегали к использованию одноразовых компаний для регистрации товарных знаков с целью обеспечить анонимность. Ранее Apple уже использовала такой подход, задействовав компанию Yosemite Research LLC для регистрации названий обновлений macOS, таких, как Yosemite, Big Sur и Monterey. Добавим, и Realityo Systems LLC, и Yosemite Research LLC зарегистрированы по одному и тому же адресу, что подразумевает, что за ними стоит Apple. Также отмечается, что ещё в 2017 году ресурс Bloomberg сообщал о брендинге «reality operating system», а позже ссылки на это название появились в программном обеспечении Apple.

The trademarks are also the only ones owned by this company “Realityo Systems LLC.” They were originally filed on December 8, 2021. This was just two months before “realityOS” began showing up in Apple source code.

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022