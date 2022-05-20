Bloomberg: Apple представила совету директоров прототип гарнитуры смешанной реальности

По данным Bloomberg, на прошлой неделе совет директоров Apple уже смог ознакомиться с гарнитурой смешанной реальности. Таким образом предполагается, что уже в скором времени компания официально представит новую крупную категорию устройств.

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Для Apple запуск категории продуктов может открыть новые рынки и потенциально повторить успех iPhone, который после выхода в 2007 году изменил представление о мобильных устройствах. Но ели потребители плохо воспримут гарнитуру, это может возродить опасения по поводу видения и запуска устройств компании. Последней крупной новой категорией продуктов Apple можно назвать умные часы Watch, вышедшие в 2014 году.

Как сообщает Bloomberg, гарнитура смешанной реальности Apple использует внешние камеры для потоковой передачи изображений на дисплеи с высоким разрешением внутри устройства. Этот метод называется «сквозной» дополненной реальностью.

Остаются открытыми вопросы, сколько будет стоить гарнитура, и что она будет делать. Некоторые слухи называли потенциальную розничную цену на уровне $3000, что может ограничить продажи. Сообщается, что Apple планирует выпустить версии своих мобильных приложений для гарнитуры.

Официально Apple никогда не подтверждала факт разработки гарнитуры, хотя наняла тысячи сотрудников в подразделение Technology Design Group, которое занимается технологиями виртуальной и дополненной реальности. Компания выпустила ПО для iPhone под названием ARkit, которое позволяет приложениям накладывать цифровые изображения с помощью камеры iPhone.

В следующем месяце Apple проводит свою ежегодную конференцию для разработчиков под названием WWDC, которая часто включает анонсы новых продуктов. Осенью Apple также проводит мероприятия по запуску новых версий iPhone. Возможно, анонс гарнитуры состоится в рамках одного из этих мероприятий.

Источник: cnbc