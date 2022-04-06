Apple WWDC22 стартует 6 июня в онлайн-формате — на ней расскажут о новых версиях ОС и, возможно, о новом ARM-процессоре M2

В этом году традиционная ежегодная летняя конференция разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) снова (уже третий год подряд) пройдет полностью в цифровом формате в форме записанного доклада. Даты те же, что в прошлом году — с 6 по 10 июня.

При этом Apple сообщила, что 6 июня на территории кампуса Apple Park состоится живое мероприятие, где некоторые разработчики и студенты вместе с онлайн-сообществом смогут вместе пересмотреть основную презентацию и ежегодное послание State of the Union. Детали о подаче заявок на участие обещают опубликовать «в скором времени».

Конференция WWDC22 традиционно целиком посвящена софту и сервисам, на ней точно расскажут о новых версиях ОС — iOS, iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. В прошлом году главными анонсами WWDC21 были iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 и запуск FaceTime на Android и Windows.

Анонсы нового «железа» на WWDC — большая редкость. Однако в свое время на WWDC 2019 анонсировали Mac Pro в необычном дизайне, которой в шутку сравнивали с тёркой вместе с профессиональным монитором Pro Cinema XDR, на WWDC 2017 дебютировала колонка HomePod (ее перестали выпускать в 2021 году), а также новые iMac и iPad. Вместе с тем на WWDC 2020 Apple объявила об отказе от x86-совместимых процессоров Intel в пользу собственных ARM-чипов M1, и сейчас имеет все шансы завершить переход к концу 2022 года, как и планировалось. Ориентируясь на слухи, на WWDC22 можно также ожидать анонс чипа следующего поколения Apple M2 для будущих Mac.