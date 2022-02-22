realme обещает показать на MWC «самую быструю зарядку» — в сети появились фото адаптера мощностью 200 Вт

Компания realme объявила, что 28 февраля 2022 года во время проведения выставки Mobile World Congress (MWC) представит «самую быструю в мире технологию зарядки смартфонов». Хотя realme не разглашает, насколько быстрой будет эта технология, просочившееся изображение предполагает, что она может достигать мощности 200 Вт.

Судя по фотографии ещё неанонсированного зарядного устройства realme, модель VCK8HACH поддерживает режим зарядки с параметрами 20 В 10 А, что и даёт мощность 200 Вт. Также устройство поддерживает протокол Power Delivery, но только до мощности 45 Вт.

Нынешние смартфоны realme поддерживают максимальную мощность зарядки 65 Вт. Переход на 200 Вт будет значительным рывком вперёд для молодого бренда. Ранее ходили слухи, что компания работает над смартфонами с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и 150 Вт. Но тогда говорилось, что такие устройства будут комплектоваться адаптерами питания Oppo мощностью 160 Вт. Следует отметить, что адаптеры питания realme мощностью 65 Вт, которые компания поставляет со своими смартфонами, представляют собой подвергшиеся ребрендингу зарядные устройства Oppo SuperVOOC. В грядущем адаптере питания realme мощностью 200 Вт также может использовать технологию зарядки Oppo.

Вместе с тем возникают вопросы относительно правомочности использования звания «самой быстрой технологии зарядки смартфонов» для решения realme мощностью 200 Вт. Дело в том, что в прошлом году Xiaomi уже продемонстрировала свою технологию HyperCharge мощностью 200 Вт. Она позволяла зарядить аккумулятор (с нуля до 100%) ёмкостью 4000 мАч на модифицированном смартфоне Mi 11 Pro всего за 8 минут. Однако эта технология Xiaomi всё ещё не вышла на рынок, и, по слухам, поступит в массовое производство в июне этого года. Так что пока неизвестно кто из производителей выведет на рынок первый смартфон с зарядкой мощностью 200 Вт.

Источник: gsmarena