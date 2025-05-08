Новости Технологии 08.05.2025 в 12:46 comment views icon

Realme показала смартфон с батареей 10 000 мА-ч и зарядкой 320 Вт

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Realme показала смартфон с батареей 10 000 мА-ч и зарядкой 320 Вт
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В мире мобильных технологий инновации часто измеряют мегапикселями, герцами или ядрами. В последнее время к этому перечню еще добавились показатели автономности и скорости зарядки. Realme активно развивает это направление и имеет новое достижение.

Еще в начале 2023 года Realme представила свою фирменную зарядную систему мощностью 240 Вт, которая дебютировала в модели Realme GT Neo 5. С тех пор компания оставалась единственной в мире, кто предлагал такие возможности. Но теперь она готова превзойти сама себя.

В рамках подготовки к глобальному запуску Realme GT 7, компания поделилась деталями нового прототипа смартфона. Это устройство сочетает в себе чрезвычайную емкость аккумулятора (10 000 мА-ч) и новый уровень мощности зарядки (320 Вт).

Несмотря на огромную батарею, прототип имеет вполне умеренные габариты: толщина составляет всего 8,5 мм, а вес — 215 г. Это стало возможным благодаря использованию элементов с 10% кремниевым анодом, что позволило достичь энергетической плотности на уровне 887 Вт-ч/л. Еще одно инженерное достижение — чрезвычайно компактная материнская плата высотой всего 23,4 мм. Это — самая маленькая плата среди всех Android-смартфонов на сегодня.

Процесс создания устройства показано в двухминутном видео с распаковкой, которое опубликовал президент глобального маркетинга Realme, Чейс Сюй. На видео можно увидеть само устройство и его ключевые конструктивные особенности.

Стоит отметить, что этот смартфон — только прототип, и в будущей серии Realme GT 7, скорее всего, не будет батарей на 10 000 мА-ч или зарядки мощностью 320 Вт. Однако, как показал опыт с технологией 240 Вт, Realme способна очень быстро переводить концепты в серийное производство.

Тем временем Realme предлагает смартфоны с батареями емкостью 6000 мА-ч в среднем сегменте.

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Источник: gsmarena

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