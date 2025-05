Realme показала смартфон с батареей 10 000 мА-ч и зарядкой 320 Вт

В мире мобильных технологий инновации часто измеряют мегапикселями, герцами или ядрами. В последнее время к этому перечню еще добавились показатели автономности и скорости зарядки. Realme активно развивает это направление и имеет новое достижение.

Еще в начале 2023 года Realme представила свою фирменную зарядную систему мощностью 240 Вт, которая дебютировала в модели Realme GT Neo 5. С тех пор компания оставалась единственной в мире, кто предлагал такие возможности. Но теперь она готова превзойти сама себя.

В рамках подготовки к глобальному запуску Realme GT 7, компания поделилась деталями нового прототипа смартфона. Это устройство сочетает в себе чрезвычайную емкость аккумулятора (10 000 мА-ч) и новый уровень мощности зарядки (320 Вт).

Несмотря на огромную батарею, прототип имеет вполне умеренные габариты: толщина составляет всего 8,5 мм, а вес — 215 г. Это стало возможным благодаря использованию элементов с 10% кремниевым анодом, что позволило достичь энергетической плотности на уровне 887 Вт-ч/л. Еще одно инженерное достижение — чрезвычайно компактная материнская плата высотой всего 23,4 мм. Это — самая маленькая плата среди всех Android-смартфонов на сегодня.

