Redmi Note 8T получил поддержку NFC и быстрой зарядки на 18 Вт

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Судя по всему, компания Xiaomi считает, что линейка смартфонов Redmi Note 8 ещё недостаточно разнообразна. Потому в скором времени в дополнение к моделям Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro также ожидается появление и модели Redmi Note 8T.

По слухам, версия Redmi Note 8T будет почти полной копией Redmi Note 8, но дополнительно получит модуль NFC. Теперь же наличие модуля NFC подтверждает утечка из базы данных сертификации NCC.

Отметим, оригинальный смартфон Redmi Note 8 во многом был хорош, но не содержит модуля NFC. Это типичная ситуация для смартфонов, ориентированных на китайский рынок, где больше распространены платежи при помощи QR-кодов. Но на других рынках поддержка NFC востребована пользователями и часто является одним из критериев выбора смартфона. Потому вполне логично, что для глобальных рынков Xiaomi намерена выпустить модификацию Redmi Note 8T с поддержкой NFC для той категории потребителей, которые не хотят переплачивать за модель Redmi Note 8 Pro или отдают предпочтение чипсетам производства Qualcomm.

Утечка NCC также подтверждает, что модель Redmi Note 8T поддерживает быструю зарядку с передачей 18 ВТ энергии, как и стандартная версия Redmi Note 8. Совместимое зарядное устройство работает в режимах 5V/3A, 9V/2A и 12V/1.5A.

Добавим, сертификация также говорит, что разработка смартфона завершена, и в скором времени новая модель уже может поступить в продажу.

Источник: gsmarena