Референсные видеокарты AMD Radeon RX 7900 вероятно имеют проблемы с конструкцией испарительной камеры – они перегреваются в определённом положении

Владельцы новых видеокарт AMD Radeon RX 7900 столкнулись с проблемой – их устройства могут чрезмерно нагреваться в некоторых случаях. Так, при вертикальном и горизонтальном расположении устройства показатели температуры могли заметно отличаться.

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Чтобы определить причину проблемы, пользователь Der8auer провёл тестирование четырёх видеокарт при различных вариантах установки. Каждый экземпляр он тестировал под нагрузкой на протяжении 10 минут. При этом обнаружилось, что при горизонтальной установке видеокарты нагреваются сильнее и быстрее. Кроме того, в горизонтальной ориентации система охлаждения устройств работает на более высоких оборотах вентиляторов и издают больше шума. Например, при горизонтальной установке скорость вращения вентиляторов была «намного выше» 2000 об/мин по сравнению с 1700-1800 об/мин в вертикальном режиме.

В процессе тестирования Der8auer провёл ряд дополнительных экспериментов. Он сделал специальный стенд, чтобы выяснить, не могут ли меньший вес и гравитация быть причиной более высоких температур, наблюдаемых в горизонтальном режиме. Также он модифицировал систему охлаждения, чтобы уменьшить зазор между GPU и кулером. Все эти манипуляции не решали проблему и не приводили к снижению температуры.

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Дополнительно Der8auer проверил, как ведут себя видеокарты, если во время высокой нагрузки изменить их ориентацию. Выяснилось, что поворот устройства из вертикальной ориентации в горизонтальную приводит к повышению температуры GPU. Что интересно, возврат видеокарты в исходное положение не приводит к обратному понижению температуры.

Der8auer считает, что такое поведение видеокарт, скорее всего, является результатом проблемы в конструкции испарительной камеры, что приводит к неправильной циркуляции жидкости внутри неё.

Источник: videocardz