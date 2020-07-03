Регулирующие органы ЕС пристально изучают покупку Fitbit компанией Google





Антимонопольные органы и комитеты по защите интересов потребителей усиливают контроль над запланированным приобретением компанией Google производителя фитнес-трекеров Fitbit.

Google объявила о намерении купить Fitbit в прошлом году с намерением завершить сделку в 2020 году. За производителя фитнес-трекеров планировалось заплатить $2,1 млрд. Однако теперь сделка может быть отсрочена. Такой ход событий может стать результатом опасений того, что Google получит расширенный доступ к конфиденциальным данным с устройств Fitbit, включая информацию о сердечном ритме, физической активности и фазах сна пользователей.

Регуляторы ЕС разослали 60-страничные вопросники конкурентам Google и Fitbit, попросив их оценить, как такое приобретение повлияет на сферу цифрового здравоохранения. Также чиновники интересуются, создаст ли это помехи приложениям для отслеживания физической активности, размещённым в Google Play Store, и как Google может использовать эти данные для профилирования пользователей в рамках своего поискового и рекламного бизнеса.

Контролирующие органы ЕС должны принять своё следующее решение по сделке до 20 июля. Это может быть одобрение сделки, запрос на уступки со стороны Google (например, в сфере использования данных Fitbit) или же открытие 4-месячного расследования для более детального изучения опасений. Судя по уровню детализации вопросника, наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий является именно расширенное расследование.

Этой сделкой обеспокоены не только в Европе. В прошлом месяце Комиссия по вопросам конкуренции и защите прав потребителей Австралии высказала собственные опасения по поводу грядущей покупки. Отмечается, что покупка Fitbit позволит Google создавать ещё более полный набор пользовательских данных, а это позволит ещё больше укрепить позиции компании и ограничить возможности потенциальных конкурентов.

Обеспокоенность со стороны регулирующих органов также поддерживают и группы по защите интересов потребителей. На этой неделе 20 групп потребителей из США, ЕС, Мексики, Канады и Бразилии обратились к регулирующим органам с письмом, заявив, что сделка является «тестовым случаем», чтобы посмотреть, смогут ли они эффективно управлять в вопросах монополии данных. Эти группы считают, что с помощью данных о пользователях Fitbit (включая данные о здоровье и местоположении) компания Google сможет «укрепить своё и без того доминирующее положение на цифровых рынках, таких как онлайн-реклама». Кроме того, «Google может также использовать данные Fitbit, чтобы занять лидирующие позиции на цифровых и связанных рынках здравоохранения, лишив конкурентов возможности эффективно конкурировать».

Отметим, Google заблаговременно пыталась развеять возможные опасения. Ещё в прошлом году компания заявляла, что «данные о здоровье и состоянии пользователей Fitbit не будут использоваться для рекламы Google». Кроме того, в ответ на письмо от групп по защите прав потребителей, компания заявила, что эта сделка ориентирована на «устройства, а не данные».

Эта аргументация, скорее всего, не позволит антимонопольным органам просто заблокировать сделку, поскольку Fitbit и Google не являются прямыми конкурентами, и ни один из них не владеет достаточным количеством рынка носимых устройств, чтобы возникли опасения, что в результате сделки возникнет монополия. По данным IDC, на долю Fitbit приходится менее 5% рынка носимых устройств по итогам 2019 года. Доминирует на этом рынке Apple с долей 32%, за ней следуют Xiaomi и Samsung с показателями 12% и 9%, соответственно. И ни одна из этих компаний не использует программное обеспечение Google на своих устройствах.

Источник: The Verge