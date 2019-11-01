Google объявила о покупке Fitbit за $2,1 млрд
Только в понедельник появилась информация, что холдинг Alphabet (материнская компания Google) договаривается о покупке американского производителя носимой электроники Fitbit, а сегодня появилось официальное объявление о подписании сделки.
Общая сумма сделки, составленная из расчета $7,35 за одну акцию, — $2,1 млрд. Эта сумма почти вдвое превышает стоимость акций Fitbit по состоянию на момент закрытия торгов 28 октября — перед тем, как в прессе появились сведения о возможной покупке.
По условиям сделки, Fitbit присоединится к самой Google. Это очень похоже на текущую ситуацию с Nest, которая в итоге вернулась под крыло Google после выделения в отдельную независимую единицу в структуре холдинга Alphabet.
Объявляя о сделке в официальном блоге, вице-
Fitbit в отдельном пресс-релизе подчеркнула, что данные о здоровье и спортивных достижениях пользователей не будут использованы Google для целевой рекламы.
Остается добавить, что это уже не первая покупка Google в области носимых устройств. Ранее в этом году поисковый гигант приобрел у американской компании Fossil Group некую революционную технологию умных часов. Также в рамках сделки стоимостью $40 млн к Google присоединилась часть сотрудников Fossil.
Что же, теперь ждем выпуска первых умных часов Pixel,
их провала и перепродажи Fitbit китайцам.
Источник: Google