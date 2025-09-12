Новости Наука и космос 12.09.2025 comment views icon

Реки Аляски стали оранжевыми: ученые бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Річки Аляски стали помаранчевими: вчені б’ють на сполох через танення вічної мерзлоти

На хребте Брукс на Аляске реки внезапно стали мутно-оранжевыми из-за распространения токсичных металлов. 

Повышение температуры привело к таянию вечной мерзлоты, запустив химические реакции, которые вредят местной рыбе и разрушают целые экосистемы. Вода и кислород попадают в обнажившиеся слои, уничтожая богатые сульфидами породы. Это приводит к образованию серной кислоты, которая высвобождает из породы железо, кадмий и алюминий и способствует их попаданию в реки. Новое исследование американских ученых было сосредоточено на реке Салмон, однако, по словам его авторов, аналогичные изменения уже происходят в десятках мест водосбора на Аляске.

«Я работаю и путешествую в районе хребта Брукса с 1976 года, и недавние изменения рельефа и химического состава воды действительно впечатляют», — подчеркивает соавтор исследования из Университета Колорадо Дэвид Купер. 

Педди Салливан из Университета Аляски впервые заметил резкие изменения в 2019 году, во время проведения полевых исследований, посвященных смещению арктических лесов на север в результате климатических изменений. Проведенный анализ подтвердил, что таяние вечной мерзлоты запустило геохимические реакции, которые окисляют богатые сульфидами породы, в частности, пирит. Высвобождающийся в результате этого кадмий, попадающий в речную воду, накапливается в организме рыб и представляет опасность для других животных, в том числе медведей и птиц, которые этой рыбой питаются. 

Річки Аляски стали помаранчевими: вчені б’ють на сполох через танення вічної мерзлоти
Основное русло реки Салмон/PNAS

Результаты исследования показали, что уровни металлов в речной воде превышают допустимые пределы токсичности, установленные Агентством США по охране окружающей среды. К тому же, вода с высоким содержанием железа уменьшает количество света, которое доходит до речного дна, подавляя личинки насекомых, которыми питается лосось и другие рыбы. 

Сейчас текущие концентрации металлов в тканях рыб не несут опасности для здоровья человека, однако сами изменения представляют косвенную, но серьёзную угрозу. Такая рыба, как кета — один из ключевых продуктов, которыми питаются местные жители, может столкнуться с трудностями с нерестом в гравийных отложениях, забитых мелким осадком. Другие виды, такие как хариус и мальма, также могут пострадать.

В отличие от участков горнодобывающей промышленности, где стоки кислых вод можно смягчить с помощью буферных зон или систем локализации, эти отдаленные водоразделы могут иметь сотни источников загрязнения, но не иметь соответствующей инфраструктуры. Как только химический процесс начнется, остановить его можно будет только за счет восстановления вечной мерзлоты.

Результаты исследования представлены в журнале PNAS

Источник: SciTechDaily

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вот такое будущее: инженер из США бесплатно восстанавливает старые таксофоны для регионов без мобильной связи
Окна-самомойки: в Китае научились чистить стекло электрическим полем
Чистый воздух ускоряет глобальное потепление — по крайней мере, в Китае
Ученые используют "черный металл" чтобы улучшить солнечную энергетику в 15 раз
"США полностью контролируют 10% акций Intel... ничего не заплатили", — Дональд Трамп
Зимесна и веслето — люди вызвали появление новых времен года
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Будущее производства чипов: 3D-печать на уровне атомов дает рекордную площадь поверхности
Пилот F-35 ВВС США почти час впустую разговаривал с техподдержкой Lockheed — самолет разбился
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда
Суша зеленеет, а океаны вымирают: ученые обнаружили глобальное перераспределение жизни
Из Конституции США исчезли разделы на официальном сайте — к счастью, без правовых последствий
Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ
IТ-сектор Индии нервничает: США рассматривают налог в 25% на иностранный аутсорс
Tesla теряет США: меньше чем 40% на рынке электромобилей
Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
Солнечные элементы — лучшая «сельхозкультура» для выращивания в Калифорнии, говорят фермеры
"Защитите детей, или будете отвечать": 44 генпрокурора США обратились к OpenAI и другим ИИ-компаниям
Озоновые дыры имеют свои преимущества: их исчезновение на 40% ускоряет глобальное потепление
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить