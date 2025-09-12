Реки Аляски стали оранжевыми: ученые бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты

На хребте Брукс на Аляске реки внезапно стали мутно-оранжевыми из-за распространения токсичных металлов.

Повышение температуры привело к таянию вечной мерзлоты, запустив химические реакции, которые вредят местной рыбе и разрушают целые экосистемы. Вода и кислород попадают в обнажившиеся слои, уничтожая богатые сульфидами породы. Это приводит к образованию серной кислоты, которая высвобождает из породы железо, кадмий и алюминий и способствует их попаданию в реки. Новое исследование американских ученых было сосредоточено на реке Салмон, однако, по словам его авторов, аналогичные изменения уже происходят в десятках мест водосбора на Аляске.

«Я работаю и путешествую в районе хребта Брукса с 1976 года, и недавние изменения рельефа и химического состава воды действительно впечатляют», — подчеркивает соавтор исследования из Университета Колорадо Дэвид Купер.

Педди Салливан из Университета Аляски впервые заметил резкие изменения в 2019 году, во время проведения полевых исследований, посвященных смещению арктических лесов на север в результате климатических изменений. Проведенный анализ подтвердил, что таяние вечной мерзлоты запустило геохимические реакции, которые окисляют богатые сульфидами породы, в частности, пирит. Высвобождающийся в результате этого кадмий, попадающий в речную воду, накапливается в организме рыб и представляет опасность для других животных, в том числе медведей и птиц, которые этой рыбой питаются.

Результаты исследования показали, что уровни металлов в речной воде превышают допустимые пределы токсичности, установленные Агентством США по охране окружающей среды. К тому же, вода с высоким содержанием железа уменьшает количество света, которое доходит до речного дна, подавляя личинки насекомых, которыми питается лосось и другие рыбы.

Сейчас текущие концентрации металлов в тканях рыб не несут опасности для здоровья человека, однако сами изменения представляют косвенную, но серьёзную угрозу. Такая рыба, как кета — один из ключевых продуктов, которыми питаются местные жители, может столкнуться с трудностями с нерестом в гравийных отложениях, забитых мелким осадком. Другие виды, такие как хариус и мальма, также могут пострадать.

В отличие от участков горнодобывающей промышленности, где стоки кислых вод можно смягчить с помощью буферных зон или систем локализации, эти отдаленные водоразделы могут иметь сотни источников загрязнения, но не иметь соответствующей инфраструктуры. Как только химический процесс начнется, остановить его можно будет только за счет восстановления вечной мерзлоты.

Результаты исследования представлены в журнале PNAS

Источник: SciTechDaily