Релиз MMORPG New World от Amazon перенесли в третий раз — теперь на август 2021 года





Amazon Game Studios в третий раз перенесла дату релиза New World — теперь выход многострадальной MMORPG запланирован на 31 августа 2021 года.

Изначально New World планировали выпустить весной 2020-го. В первый раз ее выход отложили до августа 2020 года, а во второй раз — на весну 2021 года.

Разработчики New World заявили, что им нужно больше времени для реализации критически важных финальных механик и особенностей игры. Сюда входит и дополнительная локация под названием Ebonscale Reach, а также PvE-режим «Экспедиции», предназначенный для пяти игроков, и PvP-режим «Штурм аванпоста» с массовыми сражениями за крепости и важные ресурсы в формате 20 на 20. Локация и оба режима будут доступны в ходе закрытого бета-тестирования, которое стартует 20 июля 2021 года.

В конце января журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал крупное расследование о том, как так получилось, что основанное 8 лет назад игровое подразделение Amazon по сей день так и не выпустило ни одной успешной или значимой игры (если вкратце: виной всему — «эффективное» управление Майка Фраццини, который возглавляет направление, а также формализованная корпоративная этика, несовместимая с разработкой игр). В то же время будущий глава Amazon Энди Ясси, который до конца 2021-го сменит Джеффа Безоса, в недавнем обращении к сотрудникам заявил, что не собирается сдаваться и отказываться от игрового подразделения. На этом фоне резко контрастирует ситуация с Google и закрытием внутренних студий Stadia.