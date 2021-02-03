Миллиардер Джефф Безос решил уйти с поста главы Amazon





Основатель американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что покинет пост генерального директора компании до конца 2021 года. Формально он отойдет от прямого операционного управления, но фактически сохранит контроль над одним из своих основных активов в новой должности исполнительного председателя, которую, как пишут западные СМИ, Безос, фактически создал под себя.

На посту CEO Джеффа Безоса сменит нынешний гендиректор подразделения AWS Энди Ясси. В своем обращении к сотрудникам Amazon основатель объяснил свой уход с поста CEO желанием уделять больше времени своей аэрокосмической компании Blue Origin и другим проектам, включая the Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, The Washington Post, а также прочим увлечениям. Рискнем предположить, что именно Blue Origin должна больше остальных выиграть от этого решения.

Jeff Bezos, in 2018: Space "is the most important work I'm doing." "I think Blue Origin is incredibly important … I'd love for there to be a trillion humans in the solar system. We can't do that on Earth." via @publicservice: https://t.co/tPS1W5VI1W pic.twitter.com/HePlZQIG54 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) February 2, 2021

Одновременно Безос подчеркнул, что это не отставка в привычном понимании.

«На посту исполнительного председателя я продолжу участвовать в принятии решений по ключевым инициативам Amazon, но при этом у меня появится больше времени для the Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и моих других увлечений. Еще никогда я не чувствовал такой прилив энергии и сил, как сейчас, и это вовсе не отставка. Я ‎супер воодушевлен тем, какое влияние [на мир] могут оказать эти организации». Джефф Безос основатель Amazon

Джефф Безос занимал пост гендиректора Amazon с момента основания интернет-ритейлер в 1994 году. За 27 лет она стала одной из самых дорогих мировых корпораций, а сам Безос с 2017 года до начала 2021 года возглавлял рейтинг богатейших людей мира — в начале 2021 года титул богатейшего человека в мире у Джеффа Безоса отобрал Илон Маск, который с тех пор удерживает лидерство с небольшим отрывом.

Безос объявил о своей фактически технической отставке с поста CEO одновременно с публикацией финансового отчета Amazon — в 2020 году интернет-ритейлер нарастил выручку на 38% — до 386,1 миллиарда долларов. Если исключить положительное влияние от колебаний валютных курсов, то годовой доход окажется на 1,4 миллиарда ниже. В то же время операционная прибыль выросла с 14,5 миллиарда долларов до 22,9 миллиарда долларов, а чистая прибыль еще сильнее — с 11,6 миллиарда долларов (23,01 доллара на разводненную акцию) до 21,3 миллиарда долларов (41,83 доллара на акцию).