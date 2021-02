Миллиардер Джефф Безос решил уйти с поста главы Amazon

Основатель американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил, что покинет пост генерального директора компании до конца 2021 года. Формально он отойдет от прямого операционного управления, но фактически сохранит контроль над одним из своих основных активов в новой должности исполнительного председателя, которую, как пишут западные СМИ, Безос, фактически создал под себя.

На посту CEO Джеффа Безоса сменит нынешний гендиректор подразделения AWS Энди Ясси. В своем обращении к сотрудникам Amazon основатель объяснил свой уход с поста CEO желанием уделять больше времени своей аэрокосмической компании Blue Origin и другим проектам, включая the Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, The Washington Post, а также прочим увлечениям. Рискнем предположить, что именно Blue Origin должна больше остальных выиграть от этого решения.

Jeff Bezos, in 2018: Space "is the most important work I'm doing."

"I think Blue Origin is incredibly important … I'd love for there to be a trillion humans in the solar system. We can't do that on Earth."

