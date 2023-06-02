Решил подзаработать. Инвесторы Dogecoin обвинили Илона Маска в инсайдерской торговле – только после смены логотипа Twitter он заработал $124 млн

Инициатива с временным изменением логотипа в Twitter, похоже, была не очередной шуткой от Илона Маска, а способом немного подзаработать.

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Инвесторы Dogecoin в коллективном иске теперь обвиняют Илона Маска в инсайдерской торговле. В апреле, когда миллиардер временно заменил синюю птичку в Twitter на маскота мемной криптовалюты сиба-ину — стоимость Dogecoin взлетела на 30%, а сам Маск в это время продал монеты на сумму $124 млн.

Новые обвинения — это поправки, внесенные инвесторами в поданный ранее документ, в котором говорится, что Маск манипулировал ценой криптовалюты. Мол, миллиардер использовал свой аккаунт в Twitter с миллионами подписчиков, появление в «Saturday Night Live» на NBC и другие «рекламные трюки» (например, на момент приобретения Twitter мемная цифровая монета выросла на 100%), чтобы выгодно торговать через несколько кошельков Dogecoin, которыми управляет он или Tesla.

«Намеренное привлечение внимания людей к монете, манипулирование рынком и инсайдерская торговля позволили Маску обманывать инвесторов», — говорится в заявлении.

Ранее юристы Маска пытались отклонить иск на $238 млрд, отмечая в заявлении, что «смешные фотографии» и «твиты со словами поддержки» — это не мошенничество.

Возможно $124 млн — не столь большая сумма для самого богатого человека мира (состояние Маска сейчас достигает $195 млрд), однако, учитывая долги Twitter и потерю основных рекламодателей, бизнесмен ищет новые способы заработка. Кстати, сейчас соцсеть стоит в три раза меньше, чем на момент, когда ее покупал Маск за $44 млрд.