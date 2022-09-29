Returnal на ПК будет поддерживать трассировку лучей, NVIDIA DLSS и AMD FSR

Шутер от третьего лица Returnal, разработанный Housemarque и изданный Sony Interactive Entertainment, очевидно, выйдет на ПК. Хотя ни разработчик, ни издатель не подтвердили, что это действительно произойдет в ближайшее время, появилось видео, недвусмысленно демонстрирующее настройки игры для компьютера.

В видео, просочившемся с форумов, показанно меню настройки графических параметров из внутренней сборки. Здесь можно увидеть, что игра будет поддерживать NVIDIA DLSS и AMD FSR. Работа DLSS потребует графический процессор RTX, а AMD FSR указывается в комментариях меню как «пространственный апскейлер», что предполагает версию FSR 1.0, а не 2.0.

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Returnal был выпущен в апреле 2021 года, выход игры на ПК официально не подтвержден. Учитывая, что многие эксклюзивные игры Sony PlayStation теперь доступны на персональных компьютерах, этот факт не должен вызывать удивления.

Источник: VideoCardz