Reuters: Илон Маск готов купить Twitter за $43 млрд, акции соцсети и стоимость Dogecoin выросли

Источники издания Reuters утверждают, что о сделке по приобретению Twitter могут объявить уже в понедельник, 25 апреля. Совет директоров собирается рекомендовать сделку акционерам и объявить о продаже по цене $54,20 за акцию или почти $43 млрд за всю соцсеть.

Самый богатый человек в мире по версии Forbes ведет переговоры о покупке Twitter лично, и Tesla не участвует в сделке.

Источники добавляют, что Twitter до сих пор не смог обеспечить положение о «покупке», которое позволило бы Маску запрашивать другие заявки после подписания сделки. Тем не менее, Twitter будет разрешено принять предложение от другой стороны, заплатив Маску комиссию за срыв сделки.

После появления новостей о возможном приобретении Маском Twitter, криптовалюта Dogecoin выросла на 9%, а на торгах фьючерсы на акции Twitter подскочили на 6,48%.

Стоимость Dogecoin и предстоящее поглощение Twitter Маском напрямую не связаны. Но аналитики говорят, что неоднократное одобрение Маском мемкойна вызывает спекуляции со стороны криптоинвесторов, надеющихся, что Dogecoin будет включен в долгосрочные планы Twitter.

«Предполагается, что рекламодатели смогут платить DOGE за рекламу и другие виды активности в Twitter. Мы видели то же самое, когда Tesla ввела возможность оплачивать свои товары с помощью DOGE. Спекуляции могут быть связаны с тем, что предприятия и акционеры Маска начинают принимать криптовалюту, как это делает Tesla». Директор по маркетингу Kryptomon Томер Нуни

Ранее в этом месяце Маск предлагал Dogecoin в качестве одного из вариантов оплаты Twitter Blue, службы подписки сайта с премиальными функциями.

Сделка, если она состоится, пройдет всего через четыре дня после того, как Маск обнародовал пакет финансирования для поддержки приобретения. Это заставило правление Twitter более серьезно отнестись к предложению, а многие акционеры попросили компанию не упускать возможность для сделки. По словам источников, до того, как Маск обнародовал пакет финансирования, совет директоров Twitter должен был отклонить заявку.

Маск объявил о своем намерении купить Twitter 14 апреля и сделать его частным. Все крупнейшие кредиторы Уолл-стрит, за исключением тех, кто консультирует Twitter, взяли на себя обязательство предоставить долговое финансирование.