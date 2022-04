Совет директоров Twitter еще оценивает предложение Илона Маска о покупке соцсети, а сам бизнесмен уже имеет «план Б» на случай отказа

Гендиректор Twitter Параг Агравал обратился к сотрудникам и рассказал о возможном приобретении Илоном Маском соцсети за $43 млрд. СЕО компании в течение 25 минут отвечал на вопросы, заявив, в том числе, что совет директоров пока не принял решения о продаже. Агравал не уточнил, какой будет ответ на предложение Маска или какой выбор могут сделать в совете. По его словам, они примут решение «в интересах наших акционеров».

Агравал прокомментировал опасения сотрудников по поводу возможных увольнений, отметив, что они «не будут продиктованы индивидуальными рейтингами производительности». Но больше всех интересовал вопрос, что будет с опционами на акции, если Маск сделает Twitter частной компанией. Глава соцсети считает, что пока рано спекулировать на этой теме.

Сотрудники Twitter также задаются вопросом, сможет ли соцсеть противостоять попыткам поглощения в будущем, даже если удастся отбить атаку Маска.

Сам миллиардер перед собранием раскритиковал возможное отклонение его предложения советом директоров. Он считает, что «было бы совершенно неоправданно не поставить это предложение на голосование акционеров».

Absolutely. It would be utterly indefensible not to put this offer to a shareholder vote. They own the company, not the board of directors.

— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022