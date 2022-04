Илон Маск готов инвестировать до $15 млрд личных средств в покупку Twitter

Миллиардер Илон Маск опубликовал два поста в Twitter, которые на первый взгляд могут показаться довольно невинными. 16 апреля в аккаунте главы Tesla появилась запись «🎶 Love Me Tender 🎶», отсылающая к песне Элвиса Пресли. А второй пост, появившийся 19 апреля, содержал лишь прочерк и фразу « ­___ is the Night». Это также отсылка, но уже к книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» (Tender is the Night). Как и в случае с песней Пресли, Илон Маск скрыл слово «tender», которое можно перевести и как «нежность», и как «тендер, торги».

Как предполагает Reuters, таким образом Маск намекает на возможность поглощения Twitter.

Первый пост«Love Me Tender» появился после того, как Twitter решил отбить атаку миллиардера продажей акций со скидкой, чтобы предотвратить любые попытки акционеров накопить долю более 15%. Илон Маск пока владеет 9,1% акций, что делает его вторым по величине держателем ценных бумаг соцсети.

🎶 Love Me Tender 🎶 — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022

Второй пост главы Tesla появился вместе с новостями, что он готов инвестировать от $10 до $15 млрд в Twitter и сделать соцсеть частной компанией.

_______ is the Night — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2022

Маск планирует подать новое тендерное предложение примерно через 10 дней и даже привлек компанию Morgan Stanley для получения еще $10 млрд на покупку Twitter. Аналитики и инвесторы считают, что правление Twitter отклонит предложение миллиардера. Но на этот случай у него есть «план Б».

Reuters добавляет, что все больше частных инвестиционных компаний выразили заинтересованность в приобретении доли в Twitter. Одна из них – Thoma Bravo – на прошлой неделе связалась с представителями соцсети, чтобы изучить вопрос о выкупе, перебив предложение Маска.