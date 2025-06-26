Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде

Режиссер «Дюны» и давний фанат франшизы об агенте 007 Дени Вильнев снимет новый фильм о Джеймсе Бонде.

«Некоторые из моих самых первых воспоминаний о кино связаны с агентом 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, еще со времен «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я ярый поклонник Бонда. Для меня это священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно захватывающее приключение для меня и огромная честь», — сказал Вильнев в заявлении.

Имя Вильнева тесно связывают с новым Бондом уже больше года. До этого, перед съемками «Дюны» в 2021 году, режиссер встречался с продюсером франшизы Барбарой Брокколи и предлагал идею нового фильма. В то же время в подкасте «Happy Sad Confused» Вильнев признался, что работа над Бондом — его давняя мечта.

«Я бы очень хотел когда-нибудь снять фильм о Джеймсе Бонде», — сказал Вильнев. «Это персонаж, с которым я — как и все — с детства. Я питаю огромную привязанность к Бонду. Для людей было бы большим вызовом попытаться перезапустить его после того, что сделал Дэниел. То, что Крейг привнес в Бонда, было настолько уникальным, сильным и, вероятно, непревзойденным. Он лучший Джеймс Бонд. А я — один из самых больших поклонников Бонда».

На самом деле Вильнев имел шансы поработать с Крейгом над Бондом. Актер, по слухам, «преследовал режиссера» с предложением, но в итоге тот отказался от проекта, взявшись за «Дюну» с Warner Bros. «Не время умирать» тем временем срежиссировал Кэри Фукунага.

Среди других кандидатов на роль нового режиссера франшизы об агенте 007 звучали имена Эдварда Бергера, Эдгара Райта и Пола Кинга.

Кроме обеих частей «Дюны», Вильнев известен работой над фильмами «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие», «Сикарио», «Пленницы» и «Пожары». Среди будущих проектов режиссера также — «Свидание с Рамой», «Клеопатра», «Ядерная война: сценарий» и «Дюна: Мессия». Съемки последнего должны стартовать в следующем месяце, и на этом Вильнев завершит работу над франшизой.

Amazon/MGM не предоставили никаких дополнительных подробностей о следующей части 007, неизвестен собственно и новый исполнитель главной роли. В прошлом году продюсеры отметили, что на роль ищут мужчину 30+, и возможно темнокожего (он будет играть персонажа следующие 10 лет).

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Из интересного: после объявления о том, что Amazon получила творческий контроль над франшизой, глава компании Джефф Безос запустил в соцсетях опрос о новом актере для роли 007 — и фаны ожидаемо забомбардировали публикацию предложениями выбрать бывшего Супермена и Ведьмака Генри Кавилла. Актер в прошлом пробовался на роль агента 007, но был в то время, как отмечал режиссер «Казино Рояль» Мартин Кэмпбел, слишком молодым для роли.