«Дюна 3»: сын Джейсона Момоа станет сыном Тимоти Шаламе

Для фильма «Дюна: Мессия» выбрали актеров на роли детей Пола Атрида и Чани — и семья Момоа понемногу захватывает франшизу.

Роли близнецов получили Накоа-Вульф Момоа и Ида Брук, которые оба подростки. Это важное сюжетное изменение: в книге «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта персонажи Лето 2 и Ганима появляются только в конце и новорожденными. Но в фильме Вильнева они будут показаны взрослыми, что означает существенный скачок во времени и переход истории к событиям следующего романа — «Дети Дюны».

Накоа-Вульф дебютирует в кино в роли Лето 2, пока его отец Джейсон Момоа готовится к возвращению в роли воскресшего Дункана Айдахо. На этот раз персонаж станет гхолой, созданным Скитейлом (его играет Роберт Паттинсон). Между тем Ида Брук, которая исполнит роль Ганими, уже знакома зрителям по сериалам «Тайна бункера» и «Дети железной дороги» (The Primrose Railway Children).

Ниже спойлер к книжным событиям «Дюны» о роли детей Пола Атрида и Чани

В оригинальной истории Ганима и Лето 2 пытаются свергнуть свою тетю Алию, погрязшую в политических интригах, а позже Лето 2 становится Императором. Его превращение в гибрид человека и песчаного червя — ключевая линия всей саги Герберта. Хотя студия пока не раскрывает подробностей, очевидно, что Вильнев выводит историю за пределы «Мессии Дюны». Это может быть как полноценная адаптация сразу двух романов, так и выборочное сочетание событий, чтобы быстрее перейти к трансформации Лето 2.

Съемки фильма начнутся летом 2025 года и продлятся до конца года. Дени Вильнев снова выступит режиссером и сценаристом. К основному актерскому составу вернутся Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Хавьер Бардем. Премьера «Дюны: Мессия» запланирована на 18 декабря 2026 года.

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Источник: Nexus Point News