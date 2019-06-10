Разработчики «умных» дверных звонков Ring опубликовали в рекламном объявлении в Facebook видео с женщиной, подозреваемой в совершении кражи





Производитель «умных» дверных звонков Ring, принадлежащий Amazon, опубликовал в рекламном объявлении в Facebook видео с одного из своих устройств, на котором изображена подозреваемая в совершении кражи женщина. Об этом пишет Vice.

В объявлении компания просит пользователей обратиться в полицию, если они узнали женщину на видео. В ролике показано, как женщина проходит между двумя автомобилями, а затем пытается открыть один из них. Каких-либо противоправных действий на видео не запечатлено.

Do you live in 94040 (or nearby)?Mountain View Residents: Do you recognize this woman?On May 22, this woman was caught on camera breaking into a vehicle at a Mountain View home near Castro St and Miramonte Ave.If you have any information on the whereabouts of this woman, please contact the Mountain View Police Department at 650-903-6344 (Case Number: 19-3742). And please share this post, so we can all stay alert. Опубліковано Ring Четвер, 30 травня 2019 р.

Скриншот объявления опубликовал в своем Twitter Джон Хендрен. Он живет в районе Маунтин-Вью — там же было совершено преступление, о котором идет речь в объявлении. Представители Ring подтвердили Vice, что оплатили рекламную публикацию и таргетировали ее на жителей района.

is it legal for ring/amazon to use faces of people, suspected BY THEIR CUSTOMERS to have done crimes, in an advertisement? especially given they havent consented or been convicted or anything. seems uhhh not right pic.twitter.com/a6SnOGT5dl — jonhendrenPeaceful (@fart) June 4, 2019

В компании пояснили, что публикация на Facebook призывает местных жителей взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы в их районе было более безопасно, а также заметили, что получили согласие владельца камеры и местной полиции перед тем, как опубликовать материал.

На сайте Департамента полиции Маунтин-Вью также размещено сообщение об этом инциденте и изображение с камеры Ring, пишет издание. В заметке стражей порядка сказано, что на фото изображена женщина, подозреваемая в краже сумки и кошелька из автомобиля, а также в использовании находящихся в похищенном кошельке кредитных карт для совершения покупок.

Кроме того, представитель полиции рассказал Vice, что департамент не просил Ring публиковать материал с камер, но правоохранители приветствуют такой шаг, поскольку он может помочь в расследовании.

Источник: VC