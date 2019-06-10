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Разработчики «умных» дверных звонков Ring опубликовали в рекламном объявлении в Facebook видео с женщиной, подозреваемой в совершении кражи

Разработчики «умных» дверных звонков Ring опубликовали в рекламном объявлении в Facebook видео с женщиной, подозреваемой в совершении кражи

Разработчики «умных» дверных звонков Ring опубликовали в рекламном объявлении в Facebook видео с женщиной, подозреваемой в совершении кражи


Производитель «умных» дверных звонков Ring, принадлежащий Amazon, опубликовал в рекламном объявлении в Facebook видео с одного из своих устройств, на котором изображена подозреваемая в совершении кражи женщина. Об этом пишет Vice.

В объявлении компания просит пользователей обратиться в полицию, если они узнали женщину на видео. В ролике показано, как женщина проходит между двумя автомобилями, а затем пытается открыть один из них. Каких-либо противоправных действий на видео не запечатлено.

Do you live in 94040 (or nearby)?Mountain View Residents: Do you recognize this woman?On May 22, this woman was caught on camera breaking into a vehicle at a Mountain View home near Castro St and Miramonte Ave.If you have any information on the whereabouts of this woman, please contact the Mountain View Police Department at 650-903-6344 (Case Number: 19-3742). And please share this post, so we can all stay alert.

Опубліковано Ring Четвер, 30 травня 2019 р.

Скриншот объявления опубликовал в своем Twitter Джон Хендрен. Он живет в районе Маунтин-Вью — там же было совершено преступление, о котором идет речь в объявлении. Представители Ring подтвердили Vice, что оплатили рекламную публикацию и таргетировали ее на жителей района.

В компании пояснили, что публикация на Facebook призывает местных жителей взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы в их районе было более безопасно, а также заметили, что получили согласие владельца камеры и местной полиции перед тем, как опубликовать материал.

На сайте Департамента полиции Маунтин-Вью также размещено сообщение об этом инциденте и изображение с камеры Ring, пишет издание. В заметке стражей порядка сказано, что на фото изображена женщина, подозреваемая в краже сумки и кошелька из автомобиля, а также в использовании находящихся в похищенном кошельке кредитных карт для совершения покупок.

Кроме того, представитель полиции рассказал Vice, что департамент не просил Ring публиковать материал с камер, но правоохранители приветствуют такой шаг, поскольку он может помочь в расследовании.

Источник: VC

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