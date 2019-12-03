РНУКПН – для налогов, УНЗР – для идентификации: Минцифры пояснило различие между двумя кодами для украинцев





Министерство цифровой трансформации Украины объяснило разницу между УНЗР и РНУКПН. Такая необходимость возникла в связи с тем, что многие граждане не понимают, зачем нужен ещё один код УНЗР, если есть РНУКПН.

Для начала, разберёмся в этих аббревиатурах. УНЗР – это уникальный номер записи в реестре. В то же время длинная аббревиатура РНУКПН расшифровывается как регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Ранее для этого кода использовались более привычные и короткие обозначения идентификационный код или ИНН (индивидуальный налоговый номер).

Как поясняют в Минцифре, эти коды фигурируют в различных реестрах. РНУКПН – это номер карты физического лица в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов. Он содержит зашифрованную информацию о владельце и нужен для его идентификации при выплате доходов, уплате налогов. Как правило, этот код присваивается взрослым трудоспособным гражданам. Но в некоторых случаях код РНУКПН может быть и у несовершеннолетнего ребёнка. Это происходит в следующих ситуациях:

ребёнок является одной из сторон договора имущественного характера (договор купли-продажи, дарения, наследственный договор и т.п.);

ребёнок получает путёвку на отдых, оздоровление или лечение за счёт профсоюза, членом которого является один из родителей;

подписание декларации с семейным врачом или с педиатром.

Вместе с тем, УНЗР – это исключительно цифровой, неизменный, пожизненный идентификатор лица в Едином государственном демографическом реестре (ЕГДР). Он состоит из 12 цифр + контрольная цифра внутриукраинского применения. Это – своеобразный ключ, который не только даёт возможность быстро и безошибочно установить и верифицировать лицо, но и открывает доступ ко множеству государственных услуг в режиме онлайн.

Также Минцифры рассказывает о преимуществах УНЗР и о том, почему следует получить этот код. УНЗР по сравнению с РНУКПН, содержит больше информации, а значит – открывает его владельцу значительно более широкие возможности: при регистрации актов гражданского состояния, изменении места жительства, для участия в выборах, внесении обязательных страховых платежей, получении пенсий и тому подобное.

Но наиболее значимым преимуществом УНЗР в Минцифры называют следующее: при добавлении в номер цифр, означающих страну проживания, УНЗР превращается в глобальный интероперабельный номер — и никакие географические границы не помешают идентифицировать и верифицировать лицо.

Источник: Facebook