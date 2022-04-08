Robinhood подключил собственный криптокошелек для двух миллионов пользователей

Американская компания по оказанию финуслуг для бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами запустила собственный криптовалютный кошелек для пользователей. Первыми его открыли два миллиона человек, подавших заявки. Об этом рассказала директор по продуктам Robinhood Апарна Ченнапрагада во время конференции Bitcoin 2022. Теперь пользователи смогут пополнять и отправлять криптовалюту из фирменного кошелька.

Услуга доступна для США, но пользователи в штатах Гавайи, Невада и Нью-Йорк не получат доступ к кошелькам из-за местных ограничений. Ченнапрагада также пообещала интеграцию с Bitcoin Lightning Network, хотя и не назвала конкретной даты.

Тестирование кошелька началось в третьем квартале 2021 года, а первые 1000 пользователей подключили в январе 2022 года.

Ченнапрагада добавила, что компания «будет играть очень активную роль в криптовалюте и ее формировании». Но эти кошельки не рассчитаны на покупку криптовалюты за наличные.

В Robinhood делают ставку на криптоподарки, когда пользователи смогут отправлять криптовалюту другим. Компания также начала сотрудничество с Chainalysis, чтобы соответствовать стандартам блокчейна.

Крипто-энтузиасты положительно отнеслось к запуску такой услуги, хотя раньше возникали опасения после инцидента с GameStop. Тем не менее, падение цен на акции Robinhood после IPO сохраняется, и сейчас они лишь немного превышают исторический минимум. Компания была в центре внимания из-за множества негативных отзывов в прессе, в том числе по безопасности. Но новые кошельки могут позитивно сказаться на имидже Robinhood.