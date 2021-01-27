Шортселлеры хотели заработать на падении акций GameStop, но тут вмешались пользователи Reddit: котировки «улетели в космос», а ожидаемая прибыль обернулась многомиллиардными убытками





Акции американской компании GameStop, владеющей одноименной сетью игровых розничных магазинов, за два месяца подорожали более чем в 30 раз после того, как армия трейдеров на Reddit схлестнулась с хедж-фондами, решившими заработать на падении акций компании. Ситуация с GameStop — сюрреалистична, но в то же время весьма показательна.

Акции GameStop давно находятся в нисходящем тренде (ситуация вполне закономерна, учитывая состояние бизнеса — постоянные убытки и закрытие розничных магазинов на фоне пандемии). Ввиду незавидного положения компания стала пользоваться популярностью среди шортселлеров — это, напомним, держатели коротких позиций на бирже, играющих на понижение. Они берут в долг у брокеров акции и продают их, рассчитывая выкупить обратно по более низкой цене и заработать на падении котировок акций компании.

В конце 2020 года сообщество пользователей сабреддита Wall Street Bets заметило давление на акции GameStop со стороны хедж-фондов, ставящих на понижение с целью заработка, и решили вмешаться. Они объединились и начали массово скупать акции компании, чтобы создать противоположный эффект — подорожание акций. При непокрытой продаже клиент вносит на маржинальный счет сумму в размере первоначальной маржи и поддерживает ее на уровне не ниже минимально установленного. И когда курс растет, то «шортеры» вынуждены занимать больше денег, чтобы удержать позицию. В противном случае она закрывается и акции покупаются полноценно, как в случае «долгой игры», когда акции покупаются ради долгосрочной прибыли.

И это сработало. В начале 2021 года акции GameStop начали стремительно дорожать, стабильно обновляя рекорды день за днем. Отчасти этому поспособствовало вхождение в совет директоров компании американского предпринимателя Райан Коэн. Основатель одного из самых быстрорастущих онлайн- зоомагазинов Chewy предложил развивать онлайн-продажи, что еще сильнее подтолкнуло акции GameStop вверх. В то же время «шортеры» стали доплачивать для удержания ставок, из-за чего курс еще сильнее пошел вверх.

К слову, сам Коэн в прошлом году купил более 9 млн акций GameStop, заплатив примерно 76 миллионов долларов, и в результате резкого скачка теперь стал долларовым миллиардером. В то же время известный в сообществе Wall Street Bets пользователь DeepFuckingValue тоже заметно поднялся — инвестированные им в акции GameStop в сентябре 2019-го 50 тысяч долларов превратились в 22 миллиона долларов. И теперь пользователи шутят, как бы сделать миллиардером и его.

26 января акции GameStop стали самыми торгуемыми в мире, обойдя ценные бумаги Tesla, Apple и Microsoft, а с открытием сессии 27 января цена подскочила еще на 152,74% — до 374 долларов за одну ценную бумагу (на момент написания новости).

THEY DID IT: $GME was the most traded equity on the planet today w/ $20b in volume, more than $SPY, $AAPL and even the Mighty $TSLA. Surreal. pic.twitter.com/UxJPttsg4t — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 26, 2021

По данным аналитической фирмы S3 Partners, только за 26 января «шортеры» потеряли 867 миллионов долларов, а их суммарные потери уже перевалили за 5 миллиардов.

По сообщению CNBC, хедж-фонд Melvin Capital, ставивший на понижение GameStop, закрыл свою позицию с большими потерями. Но в сообществе Wall Street Bets решили, что это уловка с целью побудить их продавать акции.

If you’re dumb like I am, here’s a quick 5 minute explanation of what’s happening with GameStop and Wall Street $GME. The Robinhood Reddit bros are making millions and essentially took out an entire hedge fund. David vs Goliath. POWER OF THE INTERNET pic.twitter.com/G2iJVeBRsl — KFC (@KFCBarstool) January 26, 2021

На ситуацию вокруг GameStop обратил внимание Илон Маск, который в свое время настрадался от шортселлеров со своей автомобильной компанией Tesla. Бизнесмен просто поделился в своем твиттере ссылкой на сообщество Wall Street Bets, а мы ведь знаем, как Илон Маск одним твитом способен повышать стоимость акций той или другой компании.

Пока неясно, чем в итоге закончится эта веселая история, которая в очередной раз доказывает, что фондовый рынок оторван от реальной экономики, но пока акции GameStop продолжают расти и, похоже, сообщество Wall Street Bets решило таким же образом помочь известной сети кинотеатров AMC — с начала пандемии она балансирует на грани банкротства.