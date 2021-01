Шортселлеры хотели заработать на падении акций GameStop, но тут вмешались пользователи Reddit: котировки «улетели в космос», а ожидаемая прибыль обернулась многомиллиардными убытками

Акции американской компании GameStop, владеющей одноименной сетью игровых розничных магазинов, за два месяца подорожали более чем в 30 раз после того, как армия трейдеров на Reddit схлестнулась с хедж-фондами, решившими заработать на падении акций компании. Ситуация с GameStop — сюрреалистична, но в то же время весьма показательна.

Акции GameStop давно находятся в нисходящем тренде (ситуация вполне закономерна, учитывая состояние бизнеса — постоянные убытки и закрытие розничных магазинов на фоне пандемии). Ввиду незавидного положения компания стала пользоваться популярностью среди шортселлеров — это, напомним, держатели коротких позиций на бирже, играющих на понижение. Они берут в долг у брокеров акции и продают их, рассчитывая выкупить обратно по более низкой цене и заработать на падении котировок акций компании.

В конце 2020 года сообщество пользователей сабреддита Wall Street Bets заметило давление на акции GameStop со стороны хедж-фондов, ставящих на понижение с целью заработка, и решили вмешаться. Они объединились и начали массово скупать акции компании, чтобы создать противоположный эффект — подорожание акций. При непокрытой продаже клиент вносит на маржинальный счет сумму в размере первоначальной маржи и поддерживает ее на уровне не ниже минимально установленного. И когда курс растет, то «шортеры» вынуждены занимать больше денег, чтобы удержать позицию. В противном случае она закрывается и акции покупаются полноценно, как в случае «долгой игры», когда акции покупаются ради долгосрочной прибыли.

И это сработало. В начале 2021 года акции GameStop начали стремительно дорожать, стабильно обновляя рекорды день за днем. Отчасти этому поспособствовало вхождение в совет директоров компании американского предпринимателя Райан Коэн. Основатель одного из самых быстрорастущих онлайн- зоомагазинов Chewy предложил развивать онлайн-продажи, что еще сильнее подтолкнуло акции GameStop вверх. В то же время «шортеры» стали доплачивать для удержания ставок, из-за чего курс еще сильнее пошел вверх.

К слову, сам Коэн в прошлом году купил более 9 млн акций GameStop, заплатив примерно 76 миллионов долларов, и в результате резкого скачка теперь стал долларовым миллиардером. В то же время известный в сообществе Wall Street Bets пользователь DeepFuckingValue тоже заметно поднялся — инвестированные им в акции GameStop в сентябре 2019-го 50 тысяч долларов превратились в 22 миллиона долларов. И теперь пользователи шутят, как бы сделать миллиардером и его.

26 января акции GameStop стали самыми торгуемыми в мире, обойдя ценные бумаги Tesla, Apple и Microsoft, а с открытием сессии 27 января цена подскочила еще на 152,74% — до 374 долларов за одну ценную бумагу (на момент написания новости).

THEY DID IT: $GME was the most traded equity on the planet today w/ $20b in volume, more than $SPY , $AAPL and even the Mighty $TSLA . Surreal. pic.twitter.com/UxJPttsg4t

По данным аналитической фирмы S3 Partners, только за 26 января «шортеры» потеряли 867 миллионов долларов, а их суммарные потери уже перевалили за 5 миллиардов.

По сообщению CNBC, хедж-фонд Melvin Capital, ставивший на понижение GameStop, закрыл свою позицию с большими потерями. Но в сообществе Wall Street Bets решили, что это уловка с целью побудить их продавать акции.

If you’re dumb like I am, here’s a quick 5 minute explanation of what’s happening with GameStop and Wall Street $GME. The Robinhood Reddit bros are making millions and essentially took out an entire hedge fund. David vs Goliath. POWER OF THE INTERNET pic.twitter.com/G2iJVeBRsl

— KFC (@KFCBarstool) January 26, 2021