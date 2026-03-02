Робот-ассистент с "глазами" и умный хаб: Lenovo показала два ИИ-концепта для рабочего стола

На выставке Mobile World Congress 2026 компания Lenovo показала не только ноутбуки и складную портативную игровую консоль, но и два настольных ИИ-концепта для офиса. Один из них — это роботизированная рука с «глазами», другой — умный хаб для планирования дня. Оба задумали как автономные настольные устройства, повышающие производительность и одновременно добавляющие немного «цифровой компании» на рабочем месте.





Робот с глазами: AI Workmate Concept

Lenovo AI Workmate Concept компания называет «постоянно включенным настольным компаньоном». Внешне это небольшая роботизированная рука на поворотной основе с округлым экраном, который отображает выразительную пару глаз. Устройство работает на базе локальной обработки ИИ, поэтому с ним можно взаимодействовать как с умным ассистентом — голосом и жестами.

Под экраном разместили камеру для «практических бизнес-задач». Она сканирует заметки и документы, создает их резюме, помогает структурировать идеи или автоматически превращает материалы в презентации. Для совместной работы встроили проектор. Он может выводить документы прямо на стол или на стену рядом. Фактически, это комбинация сканера, ассистента и мини-проектора в одном корпусе.





Умный хаб: AI Work Companion Concept

Lenovo AI Work Companion Concept выглядит как будильник с большим дисплеем. Но вместо утреннего сигнала он синхронизирует задачи и расписания с разных устройств пользователя и формирует сбалансированный план на день. Чтобы предотвращать выгорание, система отслеживает время перед экраном и предлагает перерывы, добавляя анимированные «лица» для непринужденного взаимодействия и итоговые отчеты в конце недели.

Устройство также выполняет роль док-станции. Оно позволяет подключить ноутбук к нескольким дисплеям через HDMI, предлагает набор USB-портов для зарядки других гаджетов и помогает уменьшить беспорядок на столе.

