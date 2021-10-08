Rockstar Games выпустит HD-ремастеры трилогии Grand Theft Auto для ПК, консолей и Nintendo Switch

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После череды слухов и утечек, компания Rockstar Games подтвердила выпуск HD-ремастеров игр Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Они будут выпущены в пакете под названием Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Коллекция игр выйдет на ПК (через Rockstar Games Launcher), PlayStation, Xbox, а также на Nintendo Switch. Кроме того, в первой половине 2022 года трилогия выйдет на мобильных платформах iOS и Android. Информация о ценах и дате выпуска не разглашается.

Rockstar Games не сообщила явным образом, какие именно технические улучшения были сделаны в ремастерах. Также компания не показала никаких видео с обновлённым игровым процессом. Однако сообщается, что каждая из игр получила «всесторонние обновления, включая графические улучшения и современные улучшения игрового процесса». Rockstar Games оставила «классический внешний вид оригиналов» – как они были представлены на PS2.

Rockstar Games намерена поделиться дополнительными сведениями о коллекции игр Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в ближайшие недели. На следующей неделе компания начнёт удалять существующие версии каждой игры с витрин цифровых магазинов.

Источник: The Verge