Да, нам нет абсолютно никакого дела до россиян, но просто потому, что это смешно и ради истории — пресловутого руководителя «роскосмоса» дмитрия рогозина, известного своими украинофобскими заявлениями кремлевского специалиста по батутам, «освободили» от должности. Собственно, это вся новость.

Приказы об освобождении рогозина с должности главы «роскосмоса» и назначении на его место юрия борисова, ранее исполнявшего полномочия вице-премьера рф за подписью президента россии владимира путина опубликовали на сайте кремля — 1 и 2. Чем дальше будет заниматься один из главных пропагандистов кремля, пока российская космонавтика доживает свои последние дни, неизвестно.

российские СМИ писали, что рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию президента (АП) РФ — сообщалось, что димон претендует на должность главы администрации президента рф и может стать одним из кремлевских кураторов так называемых «ДНР» и «ЛНР». То есть получит работу по своим талантам. Ранее Илон Маск и американский астронавт Скотт Келли неоднократно смеялись над истерическими заявлениями известного знатока батутов и делали из руководителя «роскосмоса» посмешище — нам этого будет не хватать. Будем надеяться, что NASA прислушается к бывшему командиру МКС и вскоре разорвет партнерство с россией, использующей космическую станцию ​​для пропаганды войны в Украине.