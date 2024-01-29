Новости Кино 29.01.2024 в 10:24 comment views icon

Ромком «Кто угодно, кроме тебя» заработал $125 млн — в пять раз больше суммы, в которую обошелся

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Ромком «Кто угодно, кроме тебя» заработал $125 млн — в пять раз больше суммы, в которую обошелся

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Из в целом $126,6 млн мировых кассовых сборов $71,1 млн пришлись на Северную Америку, где фильм получил дополнительный импульс благодаря TikTok.

Мировые заработки «Кто угодно, кроме тебя» в пять раз превысили его бюджет, который составил скромные $25 млн. По данным Deadline, фильм Sony также стал самой кассовой в мире романтической комедией с рейтингом R со времен «Бриджит Джонс 3‎» 2016 года.

Фильм, который основан на комедии Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», рассказывает о двух заклятых врагах, что притворяются влюбленной парой на свадьбе друзей. Срежиссировал «Кто угодно, кроме тебя» Уилл Глак («Друзья по сексу», «Отличница легкого поведения»), а главные роли исполнили Сидни Суини и Глен Пауэлл. В украинских кинотеатрах фильм вышел 25 января, а через несколько месяцев дебютирует на Netflix.

«Кто угодно, кроме тебя» — украинский трейлер романтической комедии с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях

«Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли в третий уик-энд занял первое место в кинотеатрах США с $7,4 млн сборов и $104 млн в мире в целом. У мюзикла Paramount «Дрянные девчонки‎» $83,4 млн мирового заработка. Более старые релизы набирают популярность, пока второй уик-энд подряд американские кинотеатры остаются без премьер. Ситуацию исправят «Арґайл‎», «Мадам Паутина‎» і байопик о Бобе Марли‎, которые дебютируют в первой половине февраля. В то же время наибольшую «оживленность» для большого экрана прогнозируют на март, когда стартует фильм Дени Вильнёва «Дюна: Часть вторая» (в украинских кинотеатрах 29 февраля).

У «Вонки» с Тимоти Шаламе на данный момент $552 млн заработка по всему миру и третье место в национальном прокате, на четвертом анимация Universal «Миграция», а на пятом ромком «Кто угодно, кроме тебя».

Источник: Variety

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